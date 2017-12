Un film exceptional: Tărâmul Mariei

Articol scris in CULTURA

• cinematograf ‘Florin Piersic’, luni 11 decembrie, 19. 30 •

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Departamentul de Jurnalism al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, organizează vizionarea, în premieră, a filmului de mare succes, Tărâmul Mariei, creaţie a regizorului spaniol JUAN MANUEL COTELO (producător fiind clujeanca Simona Puşcaş).

Tărâmul Mariei este un film spaniol, regizat de Juan Manuel Cotelo, cel care a produs lungmetrajul Sudoarea privighetorilor (1998) şi filmele documentare Ultima Cima (Ultima culme, 2010) şi Footprints (Calea vieţii tale, 2016).

Mary’s Land (Tărâmul Mariei, 2013) propune o reflecţie despre adevărul şi frumuseţea credinţei creştine, despre relaţia unică a individului cu Divinitatea. Filmul reprezintă o abordare modernă a acestei teme, îmbinând profunzimea diverselor mărturii, cu note de umor şi gen mistery. Realitatea şi ficţiunea se îmbină, pelicula inserând zece mărturii ale unor persoane care, după ce au trăit departe de credinţă, s-au apropiat de Dumnezeu, schimbându-şi, în felul acesta, viaţa. „Avocatul Diavolului”, personajul incomod, care dă glas întrebărilor simple şi directe ale omului de azi, care încearcă să elucideze dacă Iisus, Dumnezeu sau Fecioara Maria sunt realităţi sau simple legende biblice, este liantul întregii pelicule.

Prezentat, cu mare interes, în 30 de ţări, Tărâmul Mariei a atins, în doar câteva luni, 27 000 de spectatori în Austria, 60 000 în Spania, 80 000 în Italia, 130 000 în Polonia, a fost vizionat în 20 de oraşe americane, în peste 200 de săli din Germania, s-a clasat în primele zece filme cele mai vizionate în ţări precum Chile, Panama, Mexic, Columbia, Paraguay ş. a.

Juan Manuel Cotelo este licenţiat în Informatică al Universităţii din Navarra, are o vastă activitate în televiziune (ca redactor-şef al agenţiei internaţionale EditMedia TV), încă din 1987, este actor, scenarist, a regizat şi produs lungmetraje şi documentare premiate. Astfel, primul film artistic realizat de el, Sudoarea privighetorilor (1987), inspirat de soarta unui tânăr muzician român emigrat în Spania, a obţinut Premiul pentru Cel mai bun lungmetraj, acordat de Radio Extera, la Festivalul cinematografic din Huelva, Premiul Publicului şi al Juriului la Festivalul de film din Burgos, fiind selecţionat la festivaluri din Chicago, New York, Mar de Plata, Istanbul etc. A iniţiat şi condus patru ediţii ale Festivalului Internaţional de Cinematografie din Guadarrama (unicul festival din Spania dedicat debuturilor internaţionale), a predat actorie şi scenariu de film în cinci Universităţi. Este membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Spania şi al Academiei de Televiziune şi fondatorul Fundaţiei „Infinitul”, care sprijină oamenii nevoiaşi din mai multe ţări. Din 2008, conduce societatea de producere şi distrbuire de filme, „Infinito más uno” („Infinitul plus unu”), în cadrul căreia au fost realizate documentarele Ultima culme (2010), Tărâmul Mariei (2013) sau Footprints – Calea vieţii tale (2016).

În prezent, are, în derulare, un alt proiect, Cel mai mare dar, un film despre iertare şi reconciliere. În 2001, a publicat cartea Opera Prima, despre debutul său în filmul de lungmetraj.