Un deputat clujean avertizează: Cluj-Napoca, pe locul doi în ţară la capitolul trafic şi consum de droguri

Articol scris in POLITICA

Deputatul social democrat de Cluj, Horia Nasra avertizează că din rapoartele Agenţiei Naţionale Antidrog reiese că traficul şi consumul de droguri a crecut îngrijorător în ultima vreme în rândul elevilor şi studenţilor din Cluj-Napoca. În acest context, parlamentarul clujean îi cere ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan să găsească soluţii pentru combaterea acestui flagel. “Rapoartele Agenţiei Naţionale Antidrog din ultimii ani relevă o statistică tristă atât pentru Cluj-Napoca cât şi pentru alte mari aglomerări urbane din România: Capitala Bucureşti rămâne pe primul loc, atât la capitolul trafic, cât şi în privinţa consumului, apoi, în clasament urmează municipiul Cluj-Napoca. Chiar dacă România a adoptat gradual în ultimii ani, alături de statele membre ale Uniunii Europene, un ansamblu de măsuri legislative destinate construcţiei şi consolidării continue a cadrului legal şi instituţional naţional, în scopul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului de droguri, cifrele sunt an de an tot mai îngrijorătoare, de exemplu, aproape 5% dintre românii cu vârste între 15 – 64 de ani au consumat cel putin o dată canabis. Având în vedere că statisticile Agenţiei Naţionale Antidrog sunt confirmate procesual, juridic, şi de magistraţi „în zona Clujului avem zeci de dosare cu traficanţi de droguri şi cu consumatori de droguri, cred că este al doilea oraş din România la numărul de dosare” se impun măsuri imediate şi o strategie coerentă care să ducă la diminuarea numărului de consumatori”, arată Nasra. Deputatul îi cere, în acest context, ministrului Carmen Dan să regândească strategia Agenţiei Naţionale Antidrog privind prevenţia şi combaterea acestui flagel, ţinând cont că an de an numărul consumatorilor de droguri creşte.

C.P.