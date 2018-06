Ultimul portret al cântăreţului Michael Jackson

Ultimul portret al cântăreţului Michael Jackson, comandat chiar de megastarul american cu puţin timp înainte de decesul lui din 2009, va fi prezentat în premieră mondială în cadrul unei expoziţii ce va fi vernisată la Londra, informează PA.

Portretul a fost realizat de artistul american Kehinde Wiley şi va face parte dintr-o nouă expoziţie majoră organizată de curatorii de la National Portrait Gallery din Londra.

Expoziţia, intitulată “Michael Jackson: On The Wall”, al cărei titlu face trimitere la legendarul album “Off The Wall”, lansat de renumitul cântăreţ american în 1979, a fost realizată în colaborare cu fondul care administrează averea “regelui muzicii pop”. Această colecţie artistică, al cărei curator este Nicholas Cullinan, explorează influenţa pe care Michael Jackson a avut-o asupra artelor vizuale contemporane.

Expoziţia “Michael Jackson: On The Wall” va rămâne deschisă până pe 21 octombrie.