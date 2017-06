Uite salariul, nu e salariul. Olguţa Vasilescu: Salariile bugetarilor cresc din 1 ianuarie 2018

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că toate salariile bugetarilor vor creşte cu 25% de la 1 ianuarie 2018, aceasta fiind ultima variantă a legii salarizării unitare asupra căreia s-a căzut de acord marţi cu Ministerul Finanţelor.

„Am avut patru variante pe care le-am discutat de dimineaţă (marţi – n.r.). Este vorba de varianta finală acum asupra căreia am convenit cu secretarii de stat iniţial de la MFP şi acum telefonic chiar şi cu domnul ministru de Finanţe, în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toţi bugetarii cu 25%, creşteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie (2018 – n.r.), o majorare de încă 20% pentru educaţie, care, cumulat cu cei 25% înseamnă per total o creştere de 50%, deci exact cum am promis, şi de asemenea, cu grila până în 2022, pentru medici şi asistente tot de la 1 martie. Practic, aceasta ar fi varianta cu care noi intrăm în comisie”, a afirmat ministrul Muncii, citat de Agerpres.

Lia Olguţa Vasilescu a adăugat că anvelopa salarială pentru 2018 va fi de 75 de miliarde de lei, faţă de 68 de miliarde cât este prevăzut pentru anul în curs. „Noi am avut o înţelegere cu MFP încă de la început. Acum avem o anvelopă de 68 de miliarde, care a fost crescută anul acesta şi chiar şi luna trecută au fost majorate cu 20% salariile de la OPC, de la IMM-uri de la gărzile de mediu, în fine toate autorităţile de mediu, la fel soldele soldaţilor s-au dublat pornind acum de la salariul minim pe economie, adică toate aceste lucruri au avut un impact bugetar deja pe anvelopa de anul acesta pe care noi o aveam prognozată. La acestea s-au adăugat cele 80 de amendamente de la Senat şi aproximativ 100 de amendamente de la Camera Deputaţilor. (…) S-au mai făcut majorări salariale, au mai fost creşteri de sporuri, coeficienţi crescuţi la anumite categorii de bugetari şi normal că a trebuit să regândim tot ceea ce înseamnă anvelopa ca să ne încadrăm în 75 de miliarde cât ne-au dat Finanţele că este posibil pentru anul viitor”, a afirmat Olguţa Vasilescu.

Ea a mai afirmat că, din 1 iulie 2017, se acordă următoarele creșteri salariale: soldele de funcție ale personalului militar se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru martie 2017, iar salariile de funcție ale polițiștilor cresc cu 5% față de nivelul acordat pentru martie 2017.

Potrivit ministrului Muncii, legea va trebui adoptată miercuri de Camera Deputaţilor, care este şi for decizional în acest caz.

Reamintim că, iniţial, legea salarizării unitare prevedea ca primele majorări să se acorde din 1 iulie 2017, cînd ar fi urmat să crească şi salariile de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale și personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene și ai consiliului general al municipiului București. Din 1 ianuarie 2018, salariile medicilor trebuiau să se dubleze, iar cele ale cadrelor doidactice să crească cu 50%.