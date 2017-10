UDMR ţine cu dinţii la scăderea pragului pentru folosirea limbii maghiare

• Şantaj la PSD: Uniunea ameninţă că va reanaliza protocolul cu partidul de guvernământ •

Preşedintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută vineri, că formaţiunea pe care o reprezintă va reevalua protocoul cu PSD, în urma votului dat de Camera Deputaţilor de respingere a amendamentelor propuse de Uniune la Legea nr. 215/2001, privind folosirea limbii materne în instituţiile publice din localităţile în care minorităţile reprezintă 10% din populaţie şi nu 20%, cât este stabilit în prezent. „Cu PSD trebuie să reanalizăm protocolul pe care îl avem, deoarece acest proiect de lege a fost un element important al acestui protocol, iar PSD ştia acest lucru – nu era o noutate. PSD ştia de acestă intenţie a noastră, dar şi-a pierdut curajul poilitic să susţină acest proiect de lege…O să reanalizăm protocolul pe care îl avem, pentru că nu ştiu dacă are rost numai să stăm acolo şi să spunem că avem un protocol cu partidul de guvernământ, iar legi care sunt importante pentru noi şi pentru comunitatea pe care o reprezentăm nu sunt votate de parlamentarii PSD”, a spus Csoma Botond, întrebat cum va reacţiona UDMR în relaţia cu PSD după acest vot.

Totodată, liderul UDMR Cluj a spus că Uniunea nu va renunţa la la scăderea pragului pentru folosirea limbii maghiare şi „se va bate” în Senat – camera decizională a Parlamentului – ca legea să fie votată. „Noi nu vom renunţa la acest proiect de lege şi, ţin să precizez, nu dorim să limităm drepturile românilor din Transilvania, ci dorim să lărgim drepturile minorităţii maghiare pentru a-şi utiliza limba maternă. Senatul este camera decizională, pentru acest proiect de lege. Camera Deputaţilor a fost prima cameră sesizată. În continuare vom face demersuri ca această lege să aibă sorţi de izbândă la Senat”, a spus liderul deputatul UDMR.

De asemenea, Csoma Botond a acuzat toată clasa politică românească de atitudine naţionalistă şi şovină. “Am dorit să avem un dialog cu populaţia majoritară, cu românii din această ţară. Din păcate acest dialog nu a reuşit să fie. În Parlament, -atât în comisiile care au analizat acest proiect, cât şi în plen – nu am avut o discuţie pe fondul problemei. Nu au venit nici partidele din Opoziţie, nici partidele de guvernământ cu o contrapropunere în privinţa pragului de utilizare – să nu fie 10%, să fie 15%, sau să vină cu alte propuneri vizavi de acest proiect de lege. Nu am asistat decât la o retorică naţionalistă cu accente şovine mai ales din partea PNL şi PMP. Am asistat la declaraţii absurde precum că, cu acest proiect de lege, noi am dori să limităm drepturile românilor din Transilvania sau cum avem noi obrăznicia să venim cu un asemenea proiect de lege în pragul Marelui Centenar. Dincolo de aceste declaraţii patriotarde, nu a avut loc o dezbatere pe fond a proiectului de lege depus de noi”, a susţinut deputatul UDMR, pretinzând că afirmaţia potrivit căreia România este un model în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor este falsă. „Este falsă afirmaţia potrivit căreia România ar fi o ţară model în ceea ce priveşte rezolvarea situaţiei minorităţilor pentru că dacă România ar fi o ţară model, atunci nu ar fi refuzat dialogul cu o minoritate numeroasă, un milion şi jumătate de persoane. Un stat puternic trebuie să aibă un dialog cu minorităţile conlocuitoare. Precum vă spuneam, am asistat numai la o retorică naţionalistă – aşa, ca la piaţă – că ne-a fost pus pumnul în gură, fără nicio contrapropunere din partea partidelor parlamentare”, s-a lamentat Csoma Botond.

În final, acesta admis că dacă partidele româneşti ar fi propus reducerea pragului, UDMR ar fi acceptat o negociere. „Era o deschidere din partea noastră pentru 15%”, a mărturisit liderul UDMR Cluj, amintind că în această vară, PSD şi UDMR bătuseră palma pentru un prag de 15% în privinţa folosirii limbii materne în instituţiile publice.

