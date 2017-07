UDMR îl vânează pe naţionalistul Ionuţ Ţene

Articol scris in POLITICA

După ce a contestat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminării (CNCD) numirea lui Ionuţ Ţene în postul de conducere al Departamentului pentru învăţământ, cultură, culte, sport şi protecţie socială din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi l-a catalogat drept „extremist”, UDMR anunţă că va depune plângeri similare şi la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, respectiv la primărie. „Urmând seria procedurilor oficiale, primul demers pe care îl vom întreprinde va fi formularea unei plângeri la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi la Primăria municipiului Cluj-Napoca referitor la numirea lui Ioan Ţene”, afirmă preşedintele organizaţiei judeţene a UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, prin intermediul unui comunicat de presă transmis pe adresa redacţiei.

Potrivit documentului, UDMR Cluj a semnalat la finele lunii iunie faptul că Ţene nu este compatibil cu exercitarea unei funcţii publice deoarece declaraţiile sale din spaţiul public au fost de multe ori ofensatoare şi discriminatoare la adresa mai multor comunităţi. „UDMR a depus deja o plângere în acest sens la Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării. În baza Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ am formulat o plângere la ANFP şi la Primăria municipiului Cluj-Napoca. Aceste două instituţii sunt responsabile de organizarea concursului pentru ocuparea acestui post şi în urma căruia un funcţionar extremist, naţionalist, simpatizant al Gărzii de Fier a reuşit performanţa de a fi numit la conducerea Departamentului Cultural din cadrul Primăriei. Azi am depus plângere oficială la ambele instituţii. Suntem conştienţi de faptul că şi societatea civilă de multă vreme este preocupată de această problemă, au fost adunate peste 2.300 de semnături din partea ONG-urilor pentru retragerea numirii în funcţie a lui Ioan Ţene”, susţine deputatul UDMR de Cluj, Csoma Botond. Acesta menţionează că CNCD a solicitat completări la dosarul de contestare depus de UDMR, acesta fiind trimis în cursul săptămânii la Bucureşti, urmând ca, probabil, la începutul lunii august Consiliul să dezbată cazul semnalat de organizaţia judeţeană a UDMR. „În ceea ce priveşte plângerea înaintată către ANFP şi Primăria Cluj-Napoca, un răspuns oficial trebuie să sosească în termen de 30 de zile. Plângerea formulată în cadrul procedurii de contencios administrativ a fost semnată de mai multe organizaţii precum UDMR Cluj, USR, Comunitatea Evreiască din Cluj, Grupul pentru Dialog Social şi organizaţia Romani Criss”, precizează Csoma Botond.

A.S.