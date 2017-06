UDMR – atac la un pretendent la funcţia de şef al Biroului Învăţământ, Cultură şi Culte din cadrul Primăriei

UDMR Cluj avertizează că va face toate demersurile pentru a contracara numirea în funcţia de şef al Biroului Învăţământ, Cultură şi Culte din cadrul Primăriei Cluj-Napoca a lui Ionuţ Ţene, în prezent inspector de specialitate al Biroului Învăţământ, Cultură, Culte, Sport, Societate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Liderul UDMR Cluj, Csoma Botond a anunţat că funcţia de coordonator cultural al Clujului nu poate fi ocupată de o persoană care îşi asumă valorile unor organizaţii extremiste. „Este inacceptabil ca într-un oraş care aspiră la dialog interetnic şi toleranţă, funcţia de coordonator al Biroului pentru învăţământ, cultură, culte, sport şi societate din cadrul Primăriei să fie deţinută de cineva care a făcut, în repetate rânduri, observaţii discriminatoare şi ofensatoare la adresa minorităţilor şi îşi asumă valorile organizaţiei extremiste Garda de Fier. Nu putem accepta ca Ioan Vasile Ţene să ocupe această funcţie”, a declarat deputatul UDMR, Csoma Botond, preşedintele organizaţiei din judeţul Cluj a Uniunii, după ce a apărut informaţia conform căreia Ţene a obţinut această funcţie.

Csoma Botond susţine că, în 2005, atunci când dl. Ioan Vasile Ţene candidase pentru Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării mai multe organizaţii pentru drepturile omului s-au pronunţat împotrivă şi au dat glas indignării lor. „Avem convingerea că o persoană care îşi asumă valori extremiste nu poate fi nici membru al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, nici coordonator al Biroului pentru învăţământ, cultură, culte, sport şi societate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Este jignitor şi inacceptabil pentru minorităţile din Cluj, pentru comunitatea maghiară din acest oraş, că un funcţionar public, aflat într-o funcţie de conducere, s-a manifestat în cursul carierei sale în mod xenofob, antisemit, discriminator sau a instigat la ură împotriva orcărei minorităţi etnice sau religioase”, a adăugat Csoma Botond.

Deputatul UDMR a mai subliniat că organizaţia pe care o conduce se disociază de Ionuţ Ţene şi consideră că el este o persoană complet nepotrivită pentru a ocupa funcţia de coordonator cultural al Clujului. Funcţia de şef al Biroului Învăţământ, Cultură şi Culte din cadrul Primăriei Cluj-Napoca a rămas vacantă în această primăvară după ce Ion Cristofor s-a pensionat.

Preocuparea UDMR Cluj ca într-o funcţie atât de importantă în cadrul Primăriei Cluj-Napoca să nu ajungă persoane vulnerabile este oarecum de înţeles. Ce nu înţelegem însă e de ce UDMR Cluj nu a avut astfel de poziţii şi când membri ai acestei organizaţii s-au alăturat demersurilor unor organizaţii extremiste maghiare. Astfel, nu l-am văzut pe Csoma Botond să se disocieze de fostul consilier local UDMR, Gered Imre după ce acesta s-a afişat anul trecut alături de extremiştii din Mişcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate, Jobbik şi PPMT la o acţiune de evocare a martirilor de la 1848 organizată în curtea unui centru social pe strada Pădurii din Cluj-Napoca.

Botond nu a reacţionat nici în octombrie anul trecut când fostul ministru al Culturii, Hegedus Csilla, a ales să comemoreze înfrângerea Revoluţiei Ungare de la 1848-1849 alături de extremişti din Mişcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate şi Jobbik. Conform paginii de pe o reţea de socializare ce era dedicată acelui eveniment, Hegedus Csilla apărea că s-a alăturat iniţiativei reprezentanţilor celor două organizaţii radicale de evocare în Cimitirul Central din Cluj-Napoca a martirilor de la 1848-1849. În schimb, reprezentanţii UDMR au fost foarte activi să ia apărarea trupei ungare Beatrice, al cărei concert din ediţia de anul trecut a Zilelor Maghiare a stat sub semnul mesajelor cu caractrer iredentist şi revizionist, dar şi al unor gesturi triviale. Mai exact, solistul trupei, Nagy Fero şi-a făcut intrarea pe scena din centrul oraşului nostru pe fondul unor imagini proiectate pe ecranul din spatele său, în care apărea harta aşa-zisei Ungarii Mari şi… Hitler. ADOLF HITLER!. În plus, în acest timp, din boxe bubuia strigătul „Allah Akbar”, după care Nagy şi-a început reprezentaţia cu cântecul „Magyar vagyok” (Sunt maghiar). “M-am născut ungur/ Şi am fost surghiunit de trădatori şi de oameni răi/ Urăsc secolul XX/ Nu ştiu ce va mai urma/ E un coşmar 1956/ O, Dumnezeule, spune-mi te rog!/ Cât va mai dura asta/ Teroare albă, Dachau, Siberia, Trianon, Cotul Donului/ Horthy a venit pe cal alb/ Stalin a venit cu tancuri/ Hitler şi-a adus arma-minune/ Istoria ne-a băgat în buzunarul ei/ Pe urmă Cortina de fier, teroare roşie”. Pe durata celor aproape două ore cât a durat „manifestarea”, Nagy a ţinut „mini-discursuri”, în care abundau cuvinte de genul „fosz” şi „p…lă”, totul având loc în prezenţa a sute de spectaori, mulţi dintre ei copii. Toate acestea nu i-au deranjat pe liderii UDMR Cluj. Ba mai mult, au încercat să arate că nu a fost niciun derapaj şi că scandalul generat de prestaţia trupei Beatrice a fost de fapt o manipulare a presei.

