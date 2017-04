UBB va avea primul muzeu virtual al romilor din România

Un muzeu virtual al romilor din România, primul de acest fel din ţară, va fi lansat în luna mai de Facultatea de Istorie a Universităţii “Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca. Muzeul va fi prezentat în trei limbi – română, engleză şi romani – şi va oferi informaţii despre despre viaţa cotidiană a romilor, dar şi despre istoria lor, informează AGERPRES.

“Primul muzeu virtual al romilor din România va conţine fotografii, mărturii şi sute de fragmente de interviuri audio/video colectate de la romi din 130 de localităţi de la nivel naţional. Temele prezentate pe site-ul www.romamuseum.ro sunt despre viaţa cotidiană a romilor, familia, ocupaţiile romilor, locuire, relaţiile cu autorităţile comuniste, deportarea în Transnistria. Muzeul virtual face parte din proiectul de cercetare al Facultăţii de Istorie a UBB, Institutului de Istorie Orală al facultăţii, în parteneriat cu Universitatea din Islanda”, a declarat, într-o conferinţă de presă, coordonatorul proiectului, Lavinia Costea.

Ea a mai spus că scopul proiectului, finanţat cu 750.000 de euro prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, este de a prezenta trecutului romilor. “Am vrut ca vocea romilor să ajungă la un public mai larg, contribuind, astfel, la îmbunătăţirea relaţiilor dintre majoritari şi minoritari. Printre rezultatele proiectului, pe lângă muzeul virtual, se numără înregistrarea a 620 de interviuri, audio/video, de istorie orală, articole şi cărţi, teze de doctorat, expoziţii de fotografie”, a menţionat Lavinia Costea.

Muzeul virtual dedicat romilor face parte dintr-un proiect mai larg privind realizarea unei istorii orale a romilor din România – “The Untold Story. An Oral History of the Roma People in Romania” (Povestea nespusă. O istorie orală a romilor din România). Obiectivul principal al proiectului a fost realizarea unei istorii orale a populaţiei rome din România prin colectarea, conservarea şi interpretarea naraţiunilor individuale ale membrilor acestor comunităţi. Interviurile de istorie orală „oferă perspectiva romilor asupra trecutului trăit, precum şi contribuţia acestora la patrimoniul cultural (in)tangibil naţional şi european”, se arată într-o informare a coordonatorilor proiectului.