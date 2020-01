UBB Cluj-Napoca: Program româno-american de reformă administrativă

Departamentul de Administrație şi Management Public din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării a UBB desfășoară, până în 25 ianuarie, un program inovativ de cercetare, împreună cu University of Delaware, Biden School of Public Policy and Administration, Statele Unite ale Americii.

Studenții români şi americani sunt constituiți în echipe mixte de cercetare care abordează teme de interes pentru administrațiile locale dintr-o perspectivă comparată. Echipele mixte de studenți au lucrat la stabilirea temelor de cercetare pe parcursul mai multor luni (octombrie-decembrie 2019), au participat la un curs online pe tema implicării universității în comunitate şi în procesul de reformă administrativă iar pe perioada şederii în Cluj a studenților americani realizează interviuri şi vizite pe teren în legătură cu temele alese. Programul este coordonat de prof. Arno Loessner şi prof. David Karas (Univ. of Delaware) şi prof. Călin Hinţea (Univ. Babeş-Bolyai). Programul se află în acest an la cea de a patra ediție, fiind un real succes şi un model de bună practică în ceea ce privește programele de schimb academic.

Temele pe care le abordează studenții sunt foarte variate şi includ pregătirea pentru dezastre a firmelor şi companiilor, programe de asistență pentru persoane vulnerabile pentru a face faţă dezastrelor şi riscurilor naturale, depresia post-partum la femei și politici publice vizând sănătatea mintală a acestora, rolul doctorilor de familie în combaterea reticenței părinților față de vaccinare, delincvența juvenilă și dreptul minorilor închiși de a participa la programe educaționale etc.

Toate cercetările se desfășoară pe baza unei metodologii prestabilite şi care a fost dezvoltată în cadrul programelor anterioare. Filozofia din spatele acestui program se bazează pe conceptul de ”engaged university”, concept care surprinde responsabilitatea universităților faţă de comunitățile în care operează precum şi rolul acestora în furnizarea şi transferul de bune practici.

Miercuri, 22 ianuarie 2020, începând cu ora 13.00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, clădirea Topaz (str. Minerilor nr. 185), sala T1, va avea loc prezentarea rapoartelor de cercetare realizate de echipele de studenți americani şi români.