Turneul Internaţional Stradivarius împlineşte 10 ani şi ajunge şi la Cluj-Napoca cu proiectul „Anotimpurile”

Articol scris in CULTURA

Vă invităm miercuri, 17 mai, începând cu ora 20, la concertul susţinut de Alexandru Tomescu, Omar Massa şi Sînziana Mircea la Colegiul Academic. Turneul din 2017 propune o întâlnire cu valori ale muzicii clasice internaţionale care au contribuit la dezvoltarea acestei arte, o călătorie muzicală unică, interpretarea în TRIO – vioară – pian – bandoneon a celor 4 Anotimpuri de Astor Piazzolla (Cuatro Estaciones Portenas) şi dansuri spaniole de Manuel de Falla, Enrique Granados şi Pablo Sarasate.

Potrivit organizatorilor, turneul a adus anual la concerte un număr tot mai mare de spectatori şi a atins un număr mediu de peste 15.000 iubitori ai muzicii, din toate categoriile de vârstă.

Violonistul Alexa ndru Tomescu, liderul acestui proiect, crede în angajamente pe termen lung, în întâlniri care rezistă timpului şi îşi dezvoltă adevărata valoare, asemeni muzicii. Celebrul violonist român Alexandru Tomescu (născut în 1976), întruneşte, în conştiinţa publicului, amprenta unei vocaţii şi a unui destin artistic, dublate de o energie puţin obişnuită pentru a le traduce în faptă şi, în plus, cu şansa de a cânta pe vioara Stradivarius Elder Voicu, Obiect de Patrimoniu Naţional, Categoria Tezaur. De la vârsta de şase ani, cântă acompaniat de tatăl său, pianistul Adrian Tomescu, participând la numeroase evenimente şi concursuri muzicale. Formaţia lui e desăvârşită, între 1995şi 1999, la Conservatorul din Bucureşti, cu Ştefan Gheorghiu, cel mai important pedagog român în şcoala de vioară a momentului. Obţine burse de studii în SUA şi Elveţia, unde studiază cu Eduard Schmieder (2000) şi cu Tibor Varga (2001), iar în paralel participă la cursuri de perfecţionare cu Ruggiero Ricci, Igor Oistrah şi Hermann Krebbers. Dintre numeroasele competiţii naţionale şi internaţionale câştigate trebuie menţionate Concursul „Paganini“ (Genova, 1995), Concursul „Marguerite Long – Jacques Thibaud“ (Paris, 1999) şi Concursul „George Enescu“ (1999). A concertat sub bagheta unor dirijori importanţi, între care Kurt Masur şi Valery Gergiev, Vasilii Petrenko, alături de pianişti precum Valentina Lisitsa şi Eduard Kunz, în săli celebre ca Berliner Philharmoniker, Carnegie Hall, Concertgebouw, Théâtre des Champs-Élysées. Din anul 2007 şi apoi din 2013, în urma unui concurs, îi este încredinţată, deocamdată până în 2018, vioara Stradivarius Elder – Voicu, care a devenit protagonista câtorva îndrăzneţe proiecte muzicale de anvergură şi notorietate, cu finanţare privată, sub genericul TURNEUL INTERNAŢIONAL STRADIVARIUS.

Născut în 1981 la Buenos Aires, Omar Massa a început studiul muzicii la vârsta de cinci ani, la şapte ani debutând la „Café Tortoni”, celebru club de tango din capitala argentiniană, interpretând la pian muzică de Astor Piazzolla. La 12 ani a devenit student al Conservatorului Naţional de Muzică şi a studiat bandoneonul cu Rodolfo Mederos, Marcos Madrigal şi Julio Pane. De asemenea, a fost discipolul celebrului compozitor Alejandro Barletta, mulţumită căruia Omar Massa a studiat repertoriul de concert pentru bandoneon.

În martie 2011, Omar Massa l-a acompaniat pe Placido Domingo într-un concert public la care au participat 120.000 de oameni, pe cea mai cunoscută stradă din Buenos Aires, „9 de Julio”. În cadrul aceluiaşi eveniment, Omar a cântat şi cu soprana Virginia Tola şi cu Orchestra Filarmonicii din Buenos Aires, sub bagheta lui Eugene Khon, şi a dirijat, el însuşi, în încheierea concertului, un ansamblu de bandoneoane. Preocupările lui Omar Massa se extind şi în domeniul compoziţiei, el semnând diverse lucrări pentru ansamblu, ca Suita Patagonia şi Concertango, sau muzică incidentală pentru film şi televiziune. În 2014 a fost nominalizat la Premiile Muzicale Gardel pentru discul „Tribute to Piazzolla”.

Pianista Sînziana Mircea a concertat în Statele Unite ale Americii, Japonia, China şi Europa, pe scene precum Carnegie Hall, Tokyo Metropolitan Theater, Harbin Concert Hall, Yangzhou Concert H all, St Martin-in-the-Fields Londra, Cheltenham Town Hall, Ateneul Roman si altele. Anul 2016 a marcat lansarea CD-ul său de debut la Editura Casa Radio, intitulat „Nihil Sine Deo – Nimic fără Dumnezeu”, clasat pe locul 3 în competiţia „Discul de muzică clasică al anului 2016” organizat de Radio România Muzical. Pianista a obţinut diploma de licenţă cu calificativul maxim la Hochschule für Musik und Tanz Köln, Germania, şi diploma de masterat la Guildhall School of Music and Drama Londra, unde a fost admisă cu bursă integrală de studii oferită de Steinway & Sons UK. În paralel, pianista s-a perfecţionat la Accademia Pianistică Imola “Incontri con Maestro” din Italia. Sînziana Mircea a debutat pe scena Ateneului Român la vârsta de 7 ani şi a susţinut primul recital în SUA la 11 ani. Au urmat turnee în SUA la vârsta de 14 ani (Washington DC, Chicago, Georgetown), în Japonia la vârsta de 20 de ani (Tokyo, Toyama, Okayama) şi cel mai recent în China (Harbin, Dalian, Yangzhou, Nanjing, Wuxi). De-a lungul timpului, pianista a obţinut numeroase premii în competiţii naţionale şi internaţionale, cel mai recent fiind Premiul de Debut la Miami International Piano Festival Academy (2016). În anul 2014 a devenit primul bursier român al Van Cliburn Foundation & TCU School of Music, SUA, fiind invitată să participe la „PianoTexas Festival & Academy”, în urma unor selecţii extrem de riguroase la nivel mondial.

Turneul Internaţional Stradivarius – ANOTIMPURILE MUZICALE, 2017 continuă să fie dedicat strângerii de fonduri în beneficiul Proiectului de restaurare a casei Enescu din Mihăileni, Judeţul Botoşani şi construirea Academiei de Muzică şi Arte Frumoase.