Tribunalul Cluj a decis liberarea condiţionată a fostului ministru Monica Iacob Ridzi

Articol scris in EVENIMENT

Tribunalul Cluj a decis, miercuri, liberarea condiţionată a fostului ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi, condamnată la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu.

Sentinţa Tribunalului Cluj confirmă decizia Judecătoriei Gherla şi, astfel, Monica Iacob Ridzi poate să părăsească în cursul zilei Secţia Exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla.

Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, că magistraţii au respins contestaţia DNA faţă de măsura liberării condiţionate, au decis să menţină sentinţa Judecătoriei Gherla şi au dispus punerea în libertate “de îndată” a fostului ministru.

Monica Iacob Ridzi a declarat, în sala de judecată, că se va retrage din viaţa publică.

“M-am rugat în fiecare zi, la Dumnezeu, să rezist, nu am avut niciun tratament preferenţial, am muncit cot la cot cu celelalte deţinute la curăţenie şi servirea mesei şi am respectat toate regulamentele din penitenciar. Mi-a fost enorm de greu, dar gândul că voi fi alături de copii m-a făcut să rezist’, a spus aceasta.

La rândul său, avocatul apărării, Tiberiu Ban, a afirmat că Monica Iacob Ridzi a executat 1.010 zile de detenţie, adică peste două treimi din pedeapsă, cât e necesar pentru a putea cere liberarea condiţionată.

“Are 15 afecţiuni, din care 14 confirmate prin expertiză medico-legală. A avut 25 de recompense, a elaborat o lucrare ştiinţifică, a avut o comportare exemplară, nu a fost niciodată sancţionată”, a mai spus Tiberiu Ban.

Pe 27 octombrie, Judecătoria Gherla a decis că Monica Iacob Ridzi poate fi liberată condiţionat din Penitenciarul Gherla, dar procurorii DNA au atacat decizia la instanţa superioară.

Monica Iacob Ridzi a fost condamnată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în luna februarie 2015, la cinci ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu.

Ea a fost găsită vinovată după ce procurorii DNA au acuzat-o că a plătit, în 2009, câteva servicii fictive unor companii preferenţiale, producând Ministerului Turismului un prejudiciu de peste 600.000 de euro.

Avocaţii săi au arătat în instanţă că Monica Iacob Ridzi a avut un comportament exemplar în timpul privării de libertate. În urmă cu un an, ea a jucat, alături de alte şapte deţinute, în spectacolul “Selfie”, pe scena Teatrului Naţional din Cluj.