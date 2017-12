Trei sferturi dintre cei infectaţi cu virusul hepatitic C nu ştiu acest lucru

Articol scris in Sănătate

Trei sferturi dintre cei infectaţi cu virusul hepatitic C nu ştiu acest lucru, a afirmat, marţi, managerul Institutului „Matei Balş”, Adrian Streinu-Cercel, la o conferinţă de specialitate organizată de Fundaţia „Prof. Dr. Matei Balş” şi Academia Română, informează AGERPRES.

„Avem circa 600.000 de pacienţi cu hepatită C. (…) Stăm mai prost în partea de epidemiologie. Sunt judeţe în care nu avem nici măcar un epidemiolog. (…) Doar 75% din cei care sunt infectaţi cu virusul hepatitic C – şi vedeţi că la nivel planetar discutăm de circa 130 – 170 de milioane – deci 75% dintre ei nu au habar că sunt infectaţi. Iar dintre cei care ştiu, ceilalţi 25%, doar 3, până la 5% au acces la terapii”, a spus profes. dr. Adrain Streinu-Cercel.

El a citat o statistică a OMS, potrivit căreia una din 50 de persoane este infectată cu virusul hepatitic C, respectiv una din 50 de persoane are posibilitatea să aibă virus hepatitic B.

„Ştim că peste 350.000 de oameni mor anual din cauza bolii cronice de ficat date de virusul hepatitic C. (…) Am făcut o cercetare pe 12.000 de persoane în cursul anului 2016, şi au fost incluse toate judeţele din România. Rezultatele finale au fost cam aşa: avem nişte zone roşii, în care prevalenţa este de peste 8%, avem nişte zone care sunt mai pale, între 2-7%, şi avem doar câteva arii în care avem sub 2% prevalenţă de moment a virusului hepatitic C. (…) 37% din populaţia generală s-a testat pentru B şi C şi 17,7% pentru HIV, pe când utilizatorii de droguri, 85%, respectiv 83%, s-au testat cel puţin o dată”, a precizat Streinu-Cercel.