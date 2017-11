Trei istorici clujeni la cea mai mare conferinţă de istorie din America de Nord

Articol scris in EVENIMENT

Trei istorici clujeni şi-au prezentat, la începutul acestei luni, cele mai recente cercetări în cadrul prestigioasei conferinţe a istoricilor din Statele Unite ale Americii şi Canada. Prof. univ dr. Ioan Bolovan, conf. univ. dr. Ana Sima şi cercetătorul dr Marius Eppel, toţi specialişti în istorie modernă au luat parte la lucrările celei de a 42-a ediţii a Social Sciences History Association, care s-a desfăşurat la Montreal în Canada. Potrivit prorectorului Universătăţii Babeş Bolyai, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, acest congres are loc anual, doi ani consecutiv lucrările având loc în Statele Unite ale Americii iar al treilea an în Canada. Evenimentul din acest an a reunit peste 1300 de istorici, care şi-au susţinut ultimele cercetări în cadrul a 15 secţiuni. „A fost un eveniment ştiinţific care a arătat pulsul istoriografiei mondiale, care sunt temele majore ce îi preocupă pe istorici. Sunt 15 secţiuni mari în cadrul cărora se desfăşoară această conferinţă anuală, printre acestea numărându-se demografie şi familie, relaţii internaţionale, istoria femeii, educaţie, istoria celui de al Doilea Război Mondial, Războiul Rece. A fost un barometru al tendinţelor în istoriografia mondială şi, totodată, a constituit un prilej de a ne întâlni cu specialişti cu care avem mai rar ocazia să ne întâlnim în România să schimbăm impresii şi să ne cunoaştem preocupările şi realizările reciproce. La această manifestare există şi o secţiune intitulată: „autorii întâlnesc publicul”. Anul trecut, la Conferinţa de la Chicago, am avut onoarea şi bucuria ca o carte la care am fost coautor şi coordonator împreună cu două doamne din Norvegia şi Franţa să fie înscrisă în programul de întâlniri dintre autori şi cititori. A fost o dezbatere vie cu foarte mulţi participanţi, bucurându-se totodată de atenţia multor specialişti”, a spus istoricul clujean Ioan Bolovan.

Prorectorul UBB a arătat că lucrarea pe care a prezentat-o în cadrul ediţiei din acest an a Conferinţei istoricilor din America de Nord a vizat baza de date privind populaţia istorică a Transilvaniei. „Un proiect pe care l-am finalizat în acest an cu sprijinul fondurilor norvegiene. Am prezentat ce am realizat în cadrul acestui proiect şi cât de importantă este această bază de date care ne racordează la marile tendinţe din demografia istorică universală. Suntem printre cele zece state care au o asemenea bază de date iar din partea central şi sus-est europeană suntem prima ţară care deţine o bază de date finalizată”, a spus Bolovan.

Cât priveşte lucrările celorlalţi doi istorici clujeni, conf. univ. Ana Sima şi cercetătorul dr. Marius Eppel, universitarul Ioan Bolovan spune că acestea au vizat teme legate de Primul Război Mondial. „Intervenţiile colegilor mei au fost despre victime, orfani, invalizi şi văduve, despre ce s-a întâmplat în Transilvania pe parcursul Marelui Război şi despre activitatea deputaţilor români în Parlamentul de la Budapesta”, a subliniat Ioan Bolovan.

Profesorul clujean Ioan Bolovan este începând cu 2015 preşedintele Comisiei Internaţionale de Demografie Istorică (ICHD), el fiind ales în această funcţie în cadrul celui de-al 22-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, desfăşurat în Jinan, China. Profesorul Bolovan este prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai“ (UBB) din Cluj şi director adjunct al Centrului de Studiere a Populaţiei. Prin alegerea sa în funcţia de preşedinte al Comisiei Internaţionale de Demografie Istorică, România a devenit singura ţară din Europa cu două mandate de preşedinte, după istoricul Ştefan Pascu în 1975, care a fost tot profesor la UBB. Comisia Internaţională de Istorie Demografică este cea mai veche structură de acest fel din lume, ea fiind înfiinţată în 1960.

Cosmin PURIŞ