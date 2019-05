Traian Băsescu, la Cluj: Emil Boc- candidat al PNL şi PMP

Preşedintele de onoare al PMP Traian Băsescu, candidat la alegerile europarlamentare, a declarat duminică la Cluj că nu exclude posibilitatea ca primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc să fie candidat al PNL şi PMP pentru un nou mandat.

“Sunt unul dintre politicienii care spun că avem antidot la faptul că primarii sunt aleşi într-un singur tur, iar ca argument spun: să faci alianţe din primul tur cu cel mai bine plasat. Este ca şi cum ar fi alegeri în două tururi. Partidele de Opoziţie trebuie să stabilească cine este cel mai bine plasat dintre posibilii candidaţi şi pe acela să îl susţină. Deci, nu exclud posibilitatea ca Boc să fie candidat cel puţin pentru PNL şi PMP”, a precizat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a subliniat şi faptul că este pentru prima dată când se află la Cluj, fără să îl contacteze însă pe primarul Emil Boc, pentru a nu-i crea probleme.

“E prima dată când vin în Cluj şi nu îl deranjez pe domnul Boc, pentru a nu crea suspiciuni faţă de el”, a mai spus Traian Băsescu.

Preşedintele de onoare al PMP a mai spus că românii ar treebui să voteze cu PMP pentru că în acest fel îşi pot arăta inteligenţa politică.

“Aşa pot să îşi arate inteligenţa politică (…) PMP este un partid curat, care moşteneşte filonul politic al PD-ului şi cred eu că, dacă priviţi la lista de candidaţi, vorbim de candidaţi sută la sută PMP. Am avut lecţia legislaturii trecute când am importat intelectuali şi ne-am trezit fără ei. Şi atunci am spus că punem pe listă numai oameni care s-au realizat profesional, din PMP. (…) Românii pot să voteze o listă de profesionşiti care, pe deasupra, vor să facă şi politică, deci nu sunt dependenţi de politică. Cred că în primul rând lista îi recomandă pe candidaţii PMP”, a mai spus Traian Băsescu.

Anca M. Colibăşanu