Tot sportul rege rămâne rege

Main-event-ul anului 2018 în plan sportiv este Campionatul Mondial de fotbal, al cărui turneu final va avea loc, în premieră, în Rusia, în perioada 14 iunie – 15 iulie, cu 32 de echipe la start reprezentând cinci confederaţii. A 21-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal se va desfăşuara în 11 oraşe. Vor fi 64 de partide, iar cea mai importantă şi mai aşteptată, finala, va avea loc pe 15 iulie, la Moscova, pe stadionul „Lujniki”. Dintre echipele participante, Islanda şi Panama se află la debut.

Dintre competiţiile sportive ale anului 2018, nu mai puţin importante sunt Campionatul European de handbal masculin, al cărei gazdă este Croaţia (cu patru campioane continentale la start, respectiv Germania, Suedia, Danemarca şi Franţa), Cupa Africii pe Naţiuni (a cărei ediţie va avea loc în Maroc), Jocurile Olimpice de iarnă (ajunse la cea de-a 23-a ediţie şi care vor avea loc în Coreea de Sud, la Pyeong Chang, cu sportivi reprezentând 90 de ţări), Campionatul European de Futsal (ajuns la cea de-a 11-a ediţie, iar gazdă a fost desemnată Slovenia) ori Campionatul Mondial de tenis de masă pe echipe (a 54-a ediţie, gazdă fiind oraşul suedez Halmstad). În cele ce urmează am selectat pentru dumneavoastră cele mai importante evenimente sportive ce vor avea loc anul viitor. Selecţia poate fi acuzată de subiectivism şi îmi asum eventualele bobârnace pe care mi le voi lua. În lista pe care am întocmit-o nu am mai cuprins etapele din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1 şi nici finalele celor două competiţii fotbalistice inter-cluburi ce au loc în fiecare an, respectiv Champions League şi Europa League. Finala Ligii Europa va avea loc pe 16 mai, la Lyon (Franţa), iar ultimul act al Ligii Campionilor va avea loc pe 26 mai, la Kiev (Ucraina).

Principalele evenimente sportive ale anului 2018

Cupa Hopman (tenis de câmp, 30 decembrie 2017- 6 ianuarie 2018)

Australian Open (tenis de câmp, 15-28 ianuarie, Melbourne)

Campionatul European de handbal masculin (12-28 ianuarie, Croaţia)

Cupa Africii pe Naţiuni (fotbal, 13 ianuarie – 4 februarie, Maroc)

Campionatul European de Futsal (30 ianuarie – 10 februarie, Slovenia)

Turneul Celor 6 Naţiuni (rugby, 3 febrarie -17 martie)

Cupa Europeană a Naţiunilor (rugby, 10 februarie – 18 martie)

NBA All Star Game (baschet, 18 februarie)

Maratonul de la Tokyo (atletism, 25 februarie)

Campionatul European de şah individual (16-29 martie, Georgia)

Campionatul European de haltere (23 martie – 1 aprilie, Turcia)

Maratonul de la Boston (atletism, 16 aprilie)

Maratonul de la Londra (atletism, 22 aprilie)

Campionatul Mondial de tenis de masă pe echipe (29 aprilie – 6 mai, Suedia)

Roland-Garros (tenis de câmp, 27 mai – 10 aprilie, Paris)

Campionatul Mondial de Fotbal (14 iunie – 15 iulie, Rusia)

Wimbledon (tenis de câmp, 2 – 15 iulie, Londra)

Campionatul European de Fotbal Under 19 (16-29 iulie, Finlanda)

Campionatul European de atletism (16-29 august, Germania)

US Open (tenis de câmp, 27august – 10 septembrie, New-York)

Campionatul Mondial de Judo (20 – 27 septembrie, Azerbaidjan)

Campionatul Mondial de Tenis de Masă (femei, 28 – 30 septembrie, China)

Maratonul de la Chicago (atletism, 7 octombrie)

Campionatul Mondial de Tenis de Masă (băieţi, 19-21 octombrie, Franţa)

Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică (25 octombrie – 3 noiembrie, Qatar)

Maratonul de la New-York (atletism, 4 noiembrie)

Campionatul Mondial de Şah (9 – 28 noiembrie, Anglia)

Campionatul Mondial al Cluburilor (fotbal, 12-22 decembrie, Emiratele Arabe Unite)

Cristian FOCŞANU