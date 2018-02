TIFF 2018. Centenar Ingmar Bergman

Este una dintre surprizele plăcute ale celei de a 17 – a ediţii TIFF, ediţie în care Centenarul Ingmar Bergman este celebrat cu nu mai puţin de şapte filme. Şi ce filme… !

Ingmar Bergman (1918 – 2007), regizor de teatru şi film, rămâne unul dintre cei mai influenţi regizori ai celei de a doua jumătăţi a secolului 20. Bergman 100 a început încă din toamna anului trecut, la iniţiativa fundaţiei care-i poartă numele şi care administrează practic arhiva Ingmar Bergman, arhivă inclusă în patrimoniul UNESCO. Prin urmare, cele şapte filme din cariera sa, restaurate digital, plus o expoziţie multimedia despre influenţa lui în modă şi artă, vor fi prezentate pentru prima dată în România, Closeup Ingmar Bergman urmând să fie prezentată în premieră la Cluj – Napoca, cu ocazia TIFF – ului.

Să vedem filmele… Fanny şi Alexander (1982), a fost distins cu patru premii Oscar – tot ne apropiem de Oscar 2018…-, la care se adaugă un Glob de Aur, un Cesar, ca să amintesc doar premiile importante. Acţiunea sofisticatei cronici de familie se petrece în Uppsala, oraşul copilăriei lui Bergman, pelicula fiind inspirată de biografia artistului. A doua peliculă este Vara mea cu Monika (1953), film bazat pe romanul cu acelaşi titlu, scris de Per Anders Fogelstrom, figură emblematică a literaturii suedeze moderne. Povestea de dragoste a reprezentat un pion important în dezbaterea privind… nuditatea în film ! Urmează Fragii sălbatici (1957), unul dintre titlurile de referinţă ale lui Bergman. Nominalizat la Oscar, filmul fost distins cu Globul de Aur, respectiv Ursul de Aur la Berlin. A patra peliculă este A şaptea pecete (1957), alegorie cu viziuni apocaliptice asupra sensului vieţii; filmul conţine una dintre cele mai iconice imagini de cinema, jocul de şah al Cavalerului cu… Moartea ! A 5 – a peliculă este la fel de cunoscută, Persona (1966), film numit de critici drept “Muntele Everest al analizei cinematografice”; atinge subiecte delicate precum lesbianismul, maternitatea, avortul, la TIFF 2018 putând fi văzută versiunea necenzurată. Ultimele două pelicule sunt Sonata de toamnă (1978), respectiv Saraband (2003), acesta din urmă fiind şi ultimul regizat de Bergman.

Surpriza TIFF o cosntituie proiecţia peliculei Bergman Island (2004), realizat de Marie Nyrerod, filmat aproape în totalitate în casa cineastului de pe insula Faro (Marea Baltică). În fine, expoziţia multimedia are un titlu extrem de sugestiv, Ingmar Bergman and His Legacy in Fashion and Art, gaăzduită de Muzeul de Artă.

Demostene ŞOFRON