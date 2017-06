Terenul de 1,1 ha din Piaţa Avram Iancu rămâne în proprietatea Bisericii Ortodoxe

Primăria Cluj-Napoca a pierdut definitiv procesul cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului ce viza un teren de 1,1 hectare din Piaţa-Avram Iancu. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, vineri, ca nefondat recursul municipalităţii clujene la decizia Curţii de Apel Cluj prin care s-a stabilit că terenul trebuie să rămână în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului a aflat, în 2014, în mod cu totul surprinzător, că nu mai este proprietara terenului de un iugăr şi 1545 stânjeni-echivalentul a 11.313 mp din Piaţa Avram Iancu după ce a solicitat un extras CF pentru acest teren şi din care reieşea că noul proprietar este Primăria Cluj-Napoca. Reprezentanţii Bisericii au rămas consternaţi de modificările apărute în Cartea Funciară, mai ales că dispuneau de toate documentele care certificau dreptul de proprietate asupra acestui teren. Imobilul de 11.313 mp din Piaţa Avram Iancu a intrat în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului în 1923 când oraşul Cluj a donat acest teren bisericii „pe veci şi irevocabil cu drept de proprietate nelimitată şi liber de orice sarcină”. Scopul acestei donaţii a fost ca Episcopia Ortodoxă să poată ridica pe acel teren o Catedrală. Actul de donaţie a fost încheiat în 30 ianuarie 1923, fiind aprobat de Prefectura Cluj. În document se mai preciza că „episcopia va putea zidi pe teritoriul dăruit, biserica catedrală, rămânând ca restul locului să se folosească pe mai departe ca parc pentru public şi ca loc pentru statuile ce se vor ridica în amintirea bărbaţilor binemeritaţi pentru neamul românesc”. În martie 1938, acel teren a primit două numere topo. Unul pentru parcul din Piaţa Cuza Vodă (în prezent Avram Iancu -n.n), iar un altul aferent Catedralei, ambele numere topo fiind în favoarea Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului. Mai mult, printr-o încheiere a Judecătoriei Urbane Cluj din noiembrie 1945 este reconfirmat din nou dreptul de proprietate al Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului asupra celor două parcele. Cu toate acestea, în urmă cu trei ani, în mod ciudat, cele două imobile-Parcul din Piaţa Cuza Vodă cât şi Catedrala sunt înscrise la Cartea Funciară ca fiind deţinute în proprietate de către Primăria Cluj-Napoca.

În urma procesului intentat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, în calitate de succesor al Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, instanţa a constatat că municipalitatea clujeană nu a avut niciun titlu care să-i permită trecerea celor două imobile în proprietate. „Aceste imobile nu mai erau în proprietatea municipiului, fiind donate din 1923 şi întabulate în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, fără să se facă dovada că ar fi ieşit ulterior din proprietatea bisericii”, a constatat instanţa, dispunând prin sentinţa pronunţată radierea dreptului de proprietate înscris în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. Reprezentanţii primăriei nu au fost de acord cu soluţia pronunţată de Tribunalul Cluj, înaintând apel. În vara anului trecut, Curtea de Apel a dispus, prin decizia pronunţată, că sentinţa dată de instanţa de fond este legală şi că Primăria nu are niciun drept asupra terenului. Cu toate acestea, municipalitatea clujeană a decis să meargă mai departe cu procesul, înaintând recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În urma analizării probelor, magistraţii Curţii Supreme au concluzionat că soluţiile date de Tribunalul Cluj şi Curtea de Apel Cluj sunt legale, respingând solicitarea municipalităţii clujene.

„Respinge recursul formulat de recurentul-pârât-reclamant Municipiul Cluj-Napoca împotriva deciziei nr.1601A din 17 iunie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Secţia I civilă, ca nefondat”, se arată în decizia Instanţei Supreme. Mai mult, municipalitatea clujeană este obligată la plata sumei de 5676 lei către Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, reprezentând cheltuieli de judecată. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Ce e interesant în acest proces e faptul că, deşi ştia că nu are nicio şansă să câştige, primăria clujeană a uzat de toate căile de atac.Nu acelaşi lucru l-a făcut în procesul intentat de asociaţia Minority Right privind instalarea plăcuţelor bilingve. În acest dosar, deşi avea şanse reale de a câştiga în recurs, Primăria a ales să renunţe la proces şi să instaleze plăcuţe în română, germană, maghiară şi latină.

C. P.