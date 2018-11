Teodorovici: Vom închide acest an cu deficit sub 3%

România va închide acest an cu deficit sub 3% din PIB, aşa cum s-a angajat, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. El a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă România riscă în acest an declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv. „Nu, nu. Vom închide acest an sub 3 (la sută – n.r.) cum ne-am angajat. Oricum, la nivel european sunt şi vor fi astfel de măsuri pentru că ei au spus, cei de la Comisie, trebuie să luaţi măsuri care să ducă la scăderea acestui deficit. Şi, e posibil, procedural, să se spună: uitaţi, ţările sau ţara x sau y sau împreună, nu au luat astfel de măsuri, trebuie să ia astfel de măsuri. Bun, o să le vadă în bugetul pe 2019”, a afirmat Teodorovici.