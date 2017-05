Tenis / Simona Halep a revenit pe patru după un turneu de 10

Succesul înregistrat la Madrid a propulsat-o pe Simona Halep patru locuri în ierarhia WTA. Astfel, românca a revenit pe poziţia a 4-a, cu 5205 puncte şi a pus între ea şi ocupanta locului 5, slovaca Dominica Ciublkova, 725 de puncte. În aceeaşi măsură, între Halep şi locul al treilea, ocupat de cehoaica Karolina Pliskova, sunt 805 puncte. Îmbucurător este faptul că Simona a urcat în clasamentul champions race, în baza căruia vor fi stabilite cele opt jucătoare care vor participa, la toamnă, la Turneul Campioanelor. Reprezentanta noastră se află în prezent pe poziţia a opta, cu 1605 puncte. În acest clasament, pe prima poziţie se află Karolina Pliskova, cu 2317 puncte, cehoaica fiind urmată de Caroline Wozniacki şi Johanna Konta, cu 2240, respectiv 2140 de puncte. Lidera clasamentului general rămâne germanca Angelique Kerber, urmată de Serena Williams, însă aceasta din urmă va aluneca destul de mult pe scara ierarhiei în condiţiile în care şi-a luat o pauză competiţională, fiind însărcinată.

Ierarhia celor mai bune 10 jucătoare

Angelique Kerber – 7035 puncte Serena Williams – 6110 Karolina Pliskova – 6010 SIMONA HALEP – 5205 Dominica Cibulkova – 4480 Johanna Konta – 4330 Garbine Muguruza – 4287 Svetlana Kuznetsova – 4260 Agnieszka Radwanska – 4195 Caroline Wozniacki – 3915

Situaţia româncelor

Irina Camelia Begu – 1172 Monica Niculescu – 1110 Sorana Cârstea – 915 Ana Bogdan – 533 Patricia Maria Ţig – 450 Irina Bara – 233 Alexandra Cadanţu – 194 Cristina Dinu – 155

Halep e a 18-a în topul all-time al câştigurilor

Titlul câştigat la Madrid, turneu al cărui director este Ion Ţiriac, i-a adus în conturile Simonei Halep aproape 1,1 milioane de euro. Mi-am permis să rotunjesc în sus suma exactă, respectiv 1.043.680 de euro. Cu aceşti bani, Simona a ajuns la 16.798.451 de dolari câştigaţi exclusiv din tenis şi tocmai a depăşit-o la acest capitol pe australianca Samantha Stosur. Halep ocupă din acest punct de vedere locul 12 într-un clasament al jucătoarelor aflate în activitate, respectiv 18 într-un clasament all-time. Clasament dominat, după cum era de aşteptat, de Serena Williams, cu 84.463.131 de dolari. La foarte mare distanţă, pe locul secund se află rusoaica Maria Şarapova, cu „doar” 36.522.351 de dolari. În topul all-time, în primele 20 se află doar cinci jucătoare retrase din activitate, iar prima dintre acestea este belgianca Kim Clijsters, cu 24.442.340 de dolari. Celelalte patru sunt Lindsay Davenport, Steffi Graf, Martina Navratilova şi Justine Henin.

Nadal rade tot pe zgură

Spaniolul domină copios sezonul pe zgură, câştigând şi mastersul de la Madrid, după ce s-a impus atât la Monte Carlo, cât şi la Barcelona. Văzând semifinala cu Novak Djokovic, de la Madrid, sunt încredinţat că Rafa Nadal are toate şansele să se impună şi Roland-Garros, unde ţinteşte al 10-lea titlu. În ultimul act la Madrid, Nadal l-a învins pe austriacul Dominic Thiem, în reeditarea finalei de la Barcelona. Cea de la Madrid a fost mult mai echilibrată, dar Nadal a tranşat-o tot în două seturi, 7-6, 6-4, în primul revenind de la 1-3. Spaniolul s-a impus pentru a cincea oară la Madrid, în condiţiile în care prima dată a făcut-o în urmă cu 12 ani, când turneul nu se desfăşura pe zgură, ci pe hard (ciment). Nadal a ajuns la 72 de titluri ATP.

Rafa a urcat pe locul 4 în clasamentul mondial, depăşindu-l pe Roger Federer, care va reveni în circuit la Roland-Garros. Lider se menţine britanicul Andy Murray, însă distanţa faţă de sârbul Novak Djokovic a mai scăzut. Cei doi au de apărat puncte preţioase şi la Roma, turneu din categoria masters, care a început luni, în capitala Italiei. Nadal are nu mai puţin de şapte titluri la Foro Italico. Deţinătorul titlului este Andy Murray, însă campionul olimpic en titre nu trece printr-o perioadă fastă şi are un tablou foarte dificil, cu un prim meci împotriva incomodului Fabio Fognini. Până în „sferturi”, Murray poate da peste Victor Troicki, Kevin Anderson, Alexander Zeverev, Tomas Berdych, Ivo Karlovic, Miloş Raonic sau chiar coşmarul Mischa Zverev. Din 2005 încoace, mastersul de la Roma a fost câştigat de numai trei jucători: Rafael Nadal (de şapte ori), Novak Djokovic (de patru ori) şi Andy Murray (o dată). În mod surprinzător, acest titlu lipseşte din palmaresul lui Roger Federer. Câştigătorul primeşte 1000 de puncte şi 820.000 de euro. Este ultima mare întrecere înainte de Roland-Garros, turneu care debutează pe 28 mai.

Murray începe săptămâna 29 de prima poziţie

Deşi are parte de un sezon cel puţin modest, cu două finale şi un singur titlu câştigat, Andy Murray se menţine, totuşi, pe primul loc în clasamentul ATP, păstrând o distanţă de siguranţă în faţa rivalului Novak Djokovic. Eliminat devreme la Australian Open, unde a disputat cinci finale, Murray nu a atins în acest sezon faza semifinalelor la nici un turneu masters series disputat, respectiv Indian Wells, Miami, Monte Carlo şi Madrid. Pentru Murray urmează un tur de forţă, întrucât britanicul are de apărat nu mai puţin de 4700 de puncte: 1000 la Roma, 1200 la Roland-Garros, 500 la Queens Club şi 2000 la Wimbledon. Spre deosebire de Murray, Novak Djokovic are de apărat mai puţine puncte, respectiv 2690: 600 la Roma, 2000 la Roland-Garros şi numai 90 la Wimbledon. Sunt şanse ca Djokovic să-şi recupereze prima poziţie la jumătatea lunii iulie.

Atât Murray, cât şi Djokovic au nevoie să câştige puncte importante în Champions Race, unde nu stau deloc bine, riscând să rateze prezenţa la Turneul Campionilor, ceea ce chiar ar fi un dezastru. În prezent, Murray e pe 11, iar Djokovic pe 16, în condiţiile în care la turneul londonez vor fi prezenţi numai opt jucători. Rafael Nadal şi Roger Federer stau foarte bine în acest clasament. Cu un parcurs bun la Roland-Garros, cei doi îşi pot asigura deja prezenţa la Londra.

Ierarhia celor mai buni 10 jucători ai lumii

Andy Murray – 10.360 puncte Novak Djokovic – 6845 Stan Wawrinka – 5605 Rafael Nadal – 5195 Roger Federer – 5035 Miloş Raonic – 4180 Dominic Thiem – 4035 Marin Cilic – 3735 Kei Nishikori – 3470 David Goffin – 3055

Marius Copil, pentru prima dată în top 100

În urma parcursului de la Madrid, unde a disputat şi calificări, fiind în cele din urmă eliminat de Andy Murray, românul Marius Copil a pătruns pentru prima dată în top 100 ATP. Jucătorul în vârstă de 26 de ani ocupă, începând de luni, poziţia 90, cu 577 de puncte. Următorul jucător român în această ierarhie este Dragoş Dima, aflat pe locul 316. Marius Copil a devenit al 11-lea jucător român care pătrunde în top 100 ATP de la introducerea clasamentului computerizat, din 1973, al cărei prim lider a fost Ilie Năstase, care s-a menţinut pe prima poziţie vreme de 40 de săptămâni. Din păcate, Marius Copil n-a reuşit să acceadă pe tabloul principal şi la Roma, unde a fost eliminat în primul tur al calificărilor, de americanul Jared Donaldson, scor 6-1, 3-6, 4-6. Învins ulterior de francezul Mannarino, Donaldson a acces pe tabloul principal ca lucky-loser. La fel s-a întâmplat cu Borna Coric, la Madrid, unde acesta l-a eliminat pe Murray şi s-a oprit în „sferturi”.

Lista jucătorilor români care au intrat în top 100 ATP

Ilie Năstase – locul 1 fiind cea mai bună clasare

Andrei Pavel – locul 13

Victor Hănescu – locul 26

Adrian Voinea – locul 36

Ion Ţiriac – locul 55

Florin Segărceanu – locul 73

Răzvan Sabău – locul 74

Dinu Pescariu – locul 75

Victor Crivoi – locul 75

Adrian Ungur – locul 79

Marius Copil – locul 90 în prezent

Cristian FOCŞANU