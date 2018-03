Tenis / Simona Halep a anunţat pe Facebook următoarea staţie: Cluj

Articol scris in EVENIMENT

După dubla eliminare suferită la Miami, atât la simplu, cât şi la dublu, Simona Halep va lua o pauză de două săptămâni, confirmând că va juca pentru România în disputa cu Elveţia, din Cupa Federaţiei, care va avea loc la Cluj, în Sala Polivalentă.

Eliminate din întrecerea de simplu a turneului masters de la Miami, dotat cu premii în valoare de aproape 8 milioane de dolari, româncele Simona Halep şi Irina Camelia Begu au părăsit şi competiţia de dublu feminin, în noaptea de luni spre marţi. Cele două au fost învinse, în „optimi”, de Raquel Atawo şi Anna Lena Groenfeld. Acestea din urmă s-au impus cu 6-7, 6-2, 10-8 în super tie-break, după o oră şi 42 de minute de la primul serviciu.

Simona Halep şi-a anunţat prezenţa la Cluj, pentru întâlnirea cu Elveţia, din Cupa Federaţiei, printr-un mesaj postat în limba engleză pe cea mai cunoscută reţea de socializare: „I say bye bye to Miami with this beautiful drop shot. See you all on the Clay Court! Next station: Cluj. Fed Cup”. Întâlnirea România – Elveţia va avea loc în zilele de 21 şi 22 aprilie, în Sala Polivalentă, unde echipa noastră a învins în acest an Canada, şi contează pentru barajul de promovare în prima grupă mondială a Cupei Federaţiei. Simona Halep a anunţat că nu va mai juca la nici un turneu până la confruntarea cu Elveţia. Alături de numărul 1 mondial, Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei noastre, va miza probabil pe Irina Camelia Begu, Sorana Cârstea şi Monica Niculescu, însă în calcul ar putea să le ia pe Mihaela Buzărnescu şi Ana Bogdan. Toate aceste jucătoare se află în top 100 WTA. Până la întâlnirea România – Elveţia, clujenii se vor încălzi cu disputa România – Maroc, din Cupa Davis, care va avea loc în zilele de 7 şi 8 aprilie şi contează pentru turul secund al grupei a II-a euro-africană. Învingătoarea va înfrunta în turul al treilea Polonia sau Zimbabwe. Gabriel Trifu, căpitanul nejucător al României, nu a nominalizat încă jucătorii pe care se va baza, dar a lăsat să se înţeleagă că vor răspunde convocării Marius Copil şi Horia Tecău, cărora li s-ar putea alătura Adrian Ungur.

Şi Tecău a zburat de la Miami

Şi-a făcut bagajele şi Horia Tecău, care s-a oprit în aceeaşi fază a turneului de dublu masculin. Tecău şi olandezul Jean Julien Rojer au fost învinşi de Ben McLachlan şi Jan Lennard Struff, după ce au câştigat primul set cu 7-6, set în care au revenit de la 1-3 şi 3-5. Tecău şi Rojer au avut în control setul secund până la un punct. Au condus cu 3-2, având break, dar au cedat cu 4-6. Super tie-breakul le-a revenit adversarilor cu 10-7.

Omul care l-a eliminat pe Federer s-a dezumflat

În turneul masculin de simplu de la Miami, australianul Thannasi Kokkinakis, cel care l-a eliminat pe elveţianul Roger Federer, deţinătorul titlului, a fost învins de spaniolul Fernando Verdasco. Jucătorul de la Antipozi, numărul 175 mondial, a câştigat primul set cu 6-3, dar le-a pierdut pe următoarele două cu 4-6, şi 6-7. În decisiv, Kokkinakis a condus cu 3-1, iar în tie-break cu 3-0! Cei doi jucători au oferit un moment de cascadorii râsului în timpul meciului. Verdasco s-a plâns arbitrului de scaun că este deranjat de comentariile unui spectator foarte vocal. Pe fază, Kokkinakis a replicat următoarele: „Este tatăl meu”. Kokkinakis nu este primul jucător antrenat de propriul părinte. Coincidenţa face că un alt australian l-a avut ca şi antrenor pe tatăl său. Este vorba de Bernard Tomic, însă relaţia dintre cei doi a fost cel puţin tensionată. În circuitul feminin, daneza Caroline Wozniacki se antrenează sub bagheta tatălui. Şi nu fără succes, dacă avem în vedere că scandinava a spart gheaţa la începutul acestui an şi a câştigat Australian Open, trecându-şi în palmares primul titlu de Grand-Slam, după trei finale pierdute.

Cristian FOCŞANU