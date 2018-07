Tenis / Silence, please – a început Wimbledon

La mare concurenţă cu turneul final al Campionatului Mondial din Rusia se află Grand-Slam-ul de la Wimbledon, acest veritabil Campionat Mondial de tenis, care a început luni, la Londra. Aşa se face că în prima zi au fost văzuţi la lucru Marin Cilic, Miloş Raonic, Stan Wawrinka, Kevin Anderson şi deţinătorul titlului, elveţianul Roger Federer. Acesta din urmă a sărit peste sezonul pe zgură şi s-a pregătit pentru Wimbledon jucând la Stuttgart şi Halle. A pierdut finala la Halle în faţa lui Borna Coric, croat care deja a fost eliminat la Wimbledon. Federer şi-a început aventura de apărare a titlului pe iarba londoneză cu un meci în faţa sârbului Duşan Lajovic, pe care l-a întâlnit şi anul trecut, dar în turul al doilea. Şi acum, ca şi atunci, campionul din Basel a confirmat calculele hârtiei şi s-a impus în minim de seturi, scor 6-1, 6-3, 6-4, după doar o oră şi 21 de minute de la primul serviciu. La fel de lejer s-a calificat şi Marin Cilic, care a dispus cu 6-1, 6-4, 6-4 de japonezul Nishioka.

Dacă ar fi să ţinem cont de locurile ocupate în clasamentul ATP, atunci am încadra victoria elveţianului Stan Wawrinka în faţa bulgarului Grigor Dimitrov la categoria surprize. Dar să nu uităm că Wawrinka este triplu câştigător de Grand-Slam şi un jucător de mare clasă, care nu mai are nevoie de nici o prezentare. Ajuns pe locul 224, Wawrinka l-a dovedit pe Dimitrov în patru seturi, scor 1-6, 7-6, 7-6, 6-4, după două ore şi 53 de minute.

Cinci românce au jucat în prima zi

România a invadat Wimbledon-ul, iar în prima zi a turneului au intrat pe teren nu mai puţin de cinci reprezentante ale noastre: Alexandra Dulgheru, Sorana Cârstea, Irina Camelia Begu, Elena Gabriela Ruse şi Mihaela Buzărnescu. Dintre acestea, trei s-au calificat în turul al doilea. Este vorba de Dulgheru, Cârstea şi Buzărnescu, în vreme ce Ruse şi Begu au fost eliminate prematur. Dacă Begu nu are scuze, fiindcă a întâlnit o jucătoare aflată pe locul 204 în clasamentul WTA, am numit-o pe Katie Swan, din Marea Britanie, în faţa căreia românca a cedat cu 2-6, 2-6, după nici o oră de joc, Ruse şi-a măsurat forţele cu experimentata Agnieszka Radwanska. Chiar şi aşa, poloneza a avut emoţii şi s-a impus în trei seturi foarte echilibrate, scor 6-3, 4-6, 7-5, după aproape trei ore de la primul serviciu. Ruse a început timid şi din prea mult respect faţă de adversară s-a trezit că este condusă cu 0-5. În decisiv, Ruse a condus cu 4-3 şi 5-4 şi a ratat şase mingi de meci! În turul următor, Sorana Cârstea va juca cu rusoaica Evghenia Rodina, Alexandra Dulgheru cu Venus Williams, iar Mihaela Buzărnescu cu britanica Katie Swan. Dacă Begu ar fi trecut de Swan, am fi asistat la un duel 100% românesc.

Ce dezamăgire pentru fanii britanici

Andy Murray, dublu câştigător al turneului de la Wimbledon, a declarat forfait pentru meciul cu francezul Benoit Paire, din primul tur. Murray a evoluat săptămâna trecută la Eastbourne, unde l-a eliminat pe Stan Wawrinka, pentru a pierde ulterior în faţa compatriotului Kyle Edmund, şi a declarat că se simte excelent şi pregătit pentru Wimbledon. Fostul mare jucător de tenis Mats Wilander, în prezent analist Eurosport la cele patru turnee de Grand-Slam ale sezonului, comentând situaţia lui Murray, a declarat că fostul număr 1 mondial nu va mai reveni niciodată la forma de odinioară din cauza problemelor de sănătate şi anticipează o retragere prematură a britanicului din activitate.

Cristian FOCŞANU