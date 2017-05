Tenis (Roland Garros) / Halep, Cârstea şi Tecău au făcut uitată ziua neagră de luni

Cei trei s-au calificat la braţ în turul al doilea şi vor reveni pe teren joi, 1 iunie.

După ziua de luni, una neagră pentru tenisul românesc, în care nu mai puţin patru reprezentante ale noastre au fost eliminate, sfârşindu-şi mult prea devreme aventura la Roland-Garros, inima ne-a venit la loc marţi, zi în care Simona Halep, Sorana Cârstea şi Horia Tecău s-au calificat la braţ în turul secund. Cea care a dat tonul a fost Sorana Cârstea, învingătoare cu 6-3 6-1 în faţa chinezoaicei Shuai Peng, locul 36 în clasamentul WTA. Românca a anulat din start diferenţa de 28 de locuri şi, graţie unui joc variat şi foarte consistent, a reuşit să răstoarne calculele hârtiei şi să se impună după fix o oră de joc. A fost a doua întâlnire dintre cele două, iar Sorana a aşteptat şapte ani pentru a-şi lua revanşa în faţa asiaticei, pentru eşecul suferit în 2010, în Cupa Hobart. La dublu masculin, Horia Tecău şi olandezul Jean Julien Rojer au defilat în faţa perechii Thomaz Bellucci – Carlos Berlocq, iar scorul, 6-2, 6-1, ne scuteşte de alte comentarii. Ziua de marţi s-a încheiat perfect, cu Halep eliminând-o pe Jana Cepelova, după un meci fără istoric, în care nu s-a pus problema învingătoarei. Cap de serie numărul 3, Simona s-a impus cu 6-2, 6-3, după o oră şi nouă minute de la primul serviciu. La general, scorul „directelor” a devenit 2-1 în favoarea româncei, care şi-a luat o binemeritată revanşă pentru înfrângerea suferită la Wimbledon, în 2015. În turul secund, Sorana Cârstea o înfruntă pe iberica Carla Suarez Navarro, numărul 23 mondial. O jucătoare cu toane, care într-o zi bună poate bate pe oricine, după cum într-o zi proastă poate pierde cu oricine. Cele două s-au întâlnit în acest sezon şi la primul Grand-Slam, cel de la Melbourne, iar Cârstea s-a impus în două seturi. Simona Halep joacă cu germanca Tatjana Maria, aflată pe poziţia 102 în clasamentul WTA. La prima vedere, pare o simplă formalitate pentru Simona, însă nemţoaica poate fi periculoasă, ţinând cont de vârsta ei, respectiv 29 de ani. Ambele meciuri au loc joi, 1 iunie. Dacă trece de Tatjana Maria, Halep poate juca cu Daria Kasatkina şi apoi cu…Sorana Cârstea, dacă aceasta trece la rândul ei de Carla Suarez Navarro şi eventual de Elena Vesnina.

Liderul mondial a învins, dar nu a convins

Francezii (şi nu numai) au avut şansa de a-l vedea în acţiune pe liderul clasamentului ATP, britanicul Andy Murray, care miercuri şi-a făcut debutul la actuala ediţie a turneului de la Roland-Garros, a cărei finală a disputat-o în 2016 şi pe care a pierdut-o în faţa rivalului Novak Djokovic, în patru seturi. Murray l-a înfruntat pe rusul Andrei Kuznetsov, de care a dispus în patru seturi, scor 6-4, 4-6, 6-2, 6-0. N-a fost cel mai bun meci al campionului de la Wimbledon, care, aşa cum ne-a obişnuit, a alternat momentele de sclipire cu momente mai puţin bune. Din nou, elevul „sfinxului” Ivan Lendl a inserat episoade de pasivitate şi ironie, precum şi dialoguri sonore de la distanţă cu cei din loja sa. Văzându-l pe Murray, îmi permit să pariez pe faptul că britanicul, foarte modest în acest sezon pentru standardele lui, nu va ajunge în cea de-a doua săptămână a turneului de la Paris. Următorul adversar al numărului 1 mondial este Martin Klizan, jucător cu un serviciu foarte bun, pe care Murray nu are voie să-l subestimeze. În caz contrar s-ar putea să asistăm la o foarte mare surpriză. Dacă trece de Klizan, pentru Murray se prefigurează o confruntare de categoria grea în turul trei, cu argentinianul Juan Martin del Potro, aflat în ascensiune, apoi, la orizont se văd Tomas Berdych, Nihsikori şi Wawrinka. Un tablou deloc facil pentru Murray, care în acest moment are două mâini stângi şi moralul în piuneze. Analizând prestaţia lui Andy Murray din această primă jumătate de an, fostul mare campion suedez Mats Wilander, comentator şi expert Eurosport, canalul care transmite turneul de la Paris, exclude cuvântul oboseală în cazul lui Murray, pe care sunt tentaţi să-l invoce privitorii fenomenului, şi consideră că statutul de principal favorit reprezintă o presiune în plus pentru britanic, incapabil în acest moment să-şi gestioneze acest atuu. „Atunci când era numărul 4 mondial, în spatele tridentului Federer-Nadal-Djokovic, Murray nu simţea presiunea, iar drumul până în semifinale părea o formalitate pentru scoţianul din Dunblane” a declarat Wilander, care vede o rocadă între Murray şi Djokovic la finalul Wimbedon-ului în clasamentul ATP.

Au mai căzut capi de serie

Nici o zi fără surprize la Roland-Garros pare să fie „deviza” din acest an a prestigiosului turneu din capitala Hexagonului. Cea mai mare a zilei de marţi, a treia, a fost furnizată de Fernando Verdasco. Departe de a fi un neica nimeni, spaniolul, cândva numărul 7 mondial, l-a dovedit pe neamţul Alexander Zverev, proaspăt membru al selectului top 10 ATP, după victoria neaşteptată de la Roma. Început luni, dar întrerupt din cauza picurilor de ploaie şi a vizibilităţii reduse, meciul a continuat marţi şi s-a încheiat cu succesul ibericului, în patru seturi. După parcursul consistent de la Australian Open, fraţii Zverev, Mischa şi Alexander, au comis-o la Paris, ambii fiind eliminaţi în runda inaugurală. În categoria surprizelor se încadrează şi victoria sud-coreean-ului Chung în faţa americanului Sam Querrey, pe care am fost obişnuiţi să-l vedem măcar accesând turul al treilea. În turneul feminin, cel mai sonor nume care a spus „au revoir” turneului este cel al britanicei Johanna Konta, cap de serie numărul 7, eliminată de Su Wei Hsieh, din Taiwan, o jucătoare trecută de prima tinereţe, aflată pe locul 109 şi ale cărei performanţe în turneele de simplu nu sperie nici un copil de 10 ani. N-aş vrea să închei fără să amintesc de victoria Marketei Vondrousova, prima într-un turneu de Grand-Slam pentru jucătoarea în vârstă de numai 17 ani, care a cedat un singur game în meciul cu Amandine Hesse, venită din calificări.

Cristian FOCŞANU