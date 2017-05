Tenis (Roland Garros) / Capăt de linie, dar nu sfârşit de drum

Aventura lui Marius Copil la cel de-al doilea turneu de Grand-Slam al sezonului a luat sfârşit. Românul a disputat patru partide, din care trei în calificări, şi 12 seturi, stând pe teren opt ore şi 15 minute. Pentru efortul său, Copil a primit 59 de puncte ATP şi 59.500 de euro. Suma s-ar fi dublat dacă trecea în turul următor.

Duminică a început cea de-a 116-a ediţie a turneului de la Roland-Garros, al doilea de Grand-Slam al sezonului şi cel mai important pe zgură. Trecut prin furcile caudine ale calificărilor, unde a disputat trei meciuri, cu Şapovalov (Canada), Ivaşka (Belarus) şi Gojowczik (Germania), Marius Copil, singurul român prezent în acest an pe tabloul principal al turneului masculin de simplu de la Roland-Garros, şi-a încheiat prematur aventura la cel de-al doilea Grand-Slam din calendarul competiţional. Reprezentantul nostru, numărul 94 în clasamentul ATP, a fost eliminat de Albert Ramos Vinolas, care, ca orice jucător spaniol, se simte pe zgură ca peştele în apă. Finalist în acest an la Monte Carlo, unde a reuşit să-l elimine pe liderul clasamentului mondial, britanicul Andy Murray, în faţa căruia a revenit în setul decisiv de la 0-4 (!), Vinolas s-a impus în patru seturi, scor 6-7, 6-1, 6-4, 6-2, după trei ore şi nouă minute de la primul serviciu. A fost a doua întâlnire dintre cei doi, precedenta datând din martie 2011 şi a avut loc în cadrul challenger-ului de la Bari (Italia). Şi atunci, Copil a câştigat primul set cu 7-6, dar a pierdut meciul. Participarea la Roland-Garros a fost a treia experienţă a românului pe tabloul principal al unui turneu de Grand-Slam. În 2015, Copil ajungea în turul secund la Australian Open, iar un an mai târziu părăsea Wimbledon-ul încă din runda inaugurală, aşa cum s-a întâmplat la Paris.

Surpriză de proproţii în turneul feminin

Nici n-a început bine turneul de la Paris şi deja ne-am pricopsit cu o surpriză de proporţii. Angelique Kerber, numărul 1 în clasamentul WTA şi cap de serie numărul 1 la Roland-Garros, a fost eliminată încă din runda inaugurală, de rusoaica Ekaterina Makarova, care s-a impus cu un neverosimil 6-2, 6-2. Niciodată în istoria Roland-Garros-ului nu s-a întâmplat ca principala favorită a turneului să fie eliminată încă din primul tur. Pentru Kerber, aceasta este a 13-a eliminare în turul 1 la turneele de Grand-Slam, respectiv a cincea la Roland-Garros. În aceste condiţii, principala favorită a turneului feminin a devenit cehoaica Karolina Pliskova. E adevărat că au crescut şi şansele ca Simona Halep să-şi treacă în palmares primul titlu de Mare-Şlem, mai ales că de la Paris lipsesc Serena Williams şi Maria Şarapova. De pe lista capilor de serie a mai căzut şi italianca Roberta Vinci, eliminată de campioana olimpică, Monica Puig. Revenită în circuit după o pauză de 6 luni, cehoaica Petra Kvitova s-a calificat fără emoţii în turul al doilea.

Cristian FOCŞANU