Tenis / Halep şi-a cosit prima adversară pe iarba londoneză

Articol scris in SPORT

Simona Halep a trecut cu bine peste tranziţia de la zgură la iarbă, în condiţiile în care românca n-a mai jucat decât la serbări câmpeneşti după câştigarea Roland-Garros-ului. Ea a venit la Wimbledon direct din vacanţă, dotată cu spray împotriva căpuşelor şi cu bateriile reîncărcate, decisă să nu mai rateze în acest an vizitarea muzeului de ceară, sperând că într-o zi îşi va găsi un loc printre figurinele „împăiate”. Ea şi-a manifestat dorinţa să fie aşezată alături de cel mai longeviv paznic al muzeului, care a fost deja „mumificat” în ceară. Între timp, Halep a trecut în turul al doilea, după 6-2, 6-4 cu japoneza Kurumi Nara, locul 100 WTA. Urmează chinezoaica Sasai Zheng, locul 126 mondial, dar prevăd un meci dificil pentru româncă.

Abandonul lui Murray a stors câteva lacrimi de crocodil printre englezi, însă aceştia şi-au adus aminte că oricum n-ar fi putut miza pe dublul campion de la Wimbledon, în condiţiile în care fostul număr 1 mondial a absentat apoape un an de pe teren şi schilod nu mai ştie să ţină racheta nici în cea de-a treia mână. Şi astfel şi-au investit toate speranţele în fostul „locotenent” al lui Murray din echipa de Cupă Davis a Marii Britanii, Kyle Edmund, promovat la gradul de căpitan. Acesta din urmă tocmai şi-a „injectat” intra-venos o doză de moral după debutul cu dreptul la actuala ediţie a turneului londonez. Edmund, devenit jucătorul britanic number one, l-a bătut pe Bolt. Nu pe sprinterul jamaican Usain Bolt, care mai nou cochetează cu sportul rege, măria sa fotbalul, ci americanul Alex Bolt, deocamdată jucător de duzină, aflat pe locul 204 în clasamentul ATP, dar care promite să nu ardă gazul de pomană în circuit, şi să sporească numărul celor care s-au născut talent şi au murit speranţă. Superior în acest moment şi valoric şi din punct de vedere fizic, lucru vizibil chiar şi pentru un miop, Edmund s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 6-3, 7-5, după o oră şi 45 de minute. Bolt a avut şansa de a trimite meciul în setul al patrulea, după ce a condus cu 4-2 şi 5-3 în setul al treilea, dar lipsa de experienţă şi de tupeu l-au readus la stadiul de carne de tun pentru adversar, care a avut grijă să-l mitralieze cu mingi plasate nu doar cu forţa tunului, ci şi geometric. La final, Bolt a recunoscut că specialitatea lui este trigonometria.

Copil de…mingi

Este vorba de…Copil(lul) tenisului de câmp românesc. Marius Copil, căruia aerul londonez nu îi prieşte, ci îi provoacă alergii. Reprezentantul nostru şi-a încheiat prematur aventura la Wimbledon, fiind eliminat în chiar runda inaugurală de un veteran, dar în nici un caz o „beretă verde” a sportului alb. L-am numit pe batavul Robin Haase, care are, totuşi, în ciuda rezultatelor altfel modeste, să se menţină în top 50 mondial. Haase şi-a încordat muşchiul sterno-cleido-mastoidian şi s-a impus în patru seturi, scor 7-6, 7-5, 4-6, 7-6, după trei ore şi trei minute de la primul serviciu de…cafea. Primul set a fost echilibrat până în tie-break, pe care olandezul zburător l-a antamat cu un neverosimil şi greu de digerat 7-0! Am avut impresia că Haase joacă la perete. În setul patru, românul a condus cu 3-1, dar l-a lăsat oxigenul, iar în ultimele game-uri şi-a intrat în rolul de copil de mingi. Haase şi-a luat revanşa în faţa lui Copil pentru eşecul suferit în acest an, în luna februarie, la Sofia (Bulgaria). Italianul Marco Cecchinatto, revelaţia de la Roland-Garros, unde a ajuns până în semifinale, a fost eliminat de australianul De Minaur.

Surprize stupide

Marţi a a fost cald la Wimbledon şi soarele, deloc zgârcit, a strălucit pe cer, dar a plouat cu surprize. Au fost eliminaţi jucători cu ştaif şi pedigree şi mă refer la Fernando Verdasco, David Ferrer, Albert Ramos Vinollas, Dominic Thiem, David Goffin şi Jack Sock.

Cristian FOCŞANU