Tenis / Djokovic şi Pliskova, campionii de la Eastbourne

Articol scris in SPORT

Turneul britanic, ultimul înaintea Wimbledon-ului, s-a încheiat la finele săptămânii trecute, sâmbătă, cu victoria sârbului Novak Djokovic, la masculin, respectiv a cehoaicei Karolina Pliskova, la feminin. În competiţia masculină, Djokovic, numărul 4 mondial şi cap de serie numărul 1 la Eastbourne, a dispus în finală de francezul Gael Monfils, în două seturi, scor 6-3, 6-4, după o oră şi 17 minute de la primul serviciu. Nole a ridicat la un neverosimil 16-0 scorul întâlnirilor directe cu Gael Monfils. Este abia al doilea titlu ATP câştigat în acest an de Novak Djokovic şi al 68-lea al carierei. Într-un an modest pentru standardele sârbului, Djokovic n-a reuşit să-şi apere titlurile de la Australian Open şi Roland-Garros, nici cele de la Indian Wells, Miami şi Madrid, reuşind să dispute finala de la Roma, pierdută în faţa germanului Alexander Zverev. Djokovic va fi mult mai relaxat în a doua parte a sezonului, în care nu are de apărat foarte multe puncte, iar presiunea cade pe britanicul Andy Murray. Să mai adăugăm că Djokovic va fi însoţit la Wimbledon de Andre Agassi, care l-a…consiliat pe sârb şi la Roland-Garros.

Competiţia feminină de la Eastbourne, la care a fost prezentă şi Simona Halep, eliminată în „sferturi” de Caroline Wozniacki, a fost câştigată de Karolina Pliskova, care în ultimul act a dispus chiar de jucătoarea daneză, în două seturi, scor 6-4, 6-4, după o oră şi 22 de minute de la startul întâlnirii. De notat că Pliskova a sărit peste semifinala cu Johanna Konta, pe care britanica a abandonat-o din cauza unor probleme medicale. În ceea ce o priveşte pe Wozniacki, daneza a pierdut a patra finală WTA a sezonului. Scorul întâlnirilor directe dintre Wozniacki şi Pliskova a devenit 4-2 în favoarea primeia.

Cristian FOCŞANU