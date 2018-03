Tenis / Del Potro, la primul titlu Masters Series

Argentinianul Juan Martin del Potro şi japoneza Naomi Osaka sunt campionii din acest an de la Indian Wells. Dacă succesul argentinianului nu este chiar de domeniul ştiinţifico-fantasticului, cel al niponei este cel puţin surprinzător. Finala feminină a opus două jucătoare din linia a doua, Naomi Osaka şi Daria Kasatkina. Japoneza, care a eliminat-o în semifinale pe Simona Halep, s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o oră şi 12 minute de la primul serviciu. Este cel mai important titlu din cariera jucătoarei cu origini haitiene. Osaka a atins în acest sezon turul patru la Australian Open, fiind eliminată de Simona Halep. La actuala ediţie a turneului de la Indian Wells, Osaka şi-a început aventura cu o victorie istorică în faţa rusoaicei Maria Şarapova. În drumul ei spre finală şi deopotrivă spre titlu, japoneza le-a mai înşirat pe Agnieszka Radwanska şi Karolina Pliksova. „În cariera mea mi-am dorit să ajung să joc împotriva Mariei Şarapova şi a celor două surori Williams. Mi-am îndeplinit visul pe jumătate şi am întâlnit-o pe Maria, pe care am şi învins-o” a declarat Osaka.

Finala masculină de la Indian Wells i-a adus faţă în faţă pe Roger Federer şi Juan Martin del Potro, care au împreună 65 de ani. Distribuiţi, 36 se află în „posesia” elveţianului. Acesta a scăpat în semifinale de o eliminare ruşinoasă în faţa croatului Borna Coric, însă lipsa de experienţă a acestuia din urmă, coroborată cu valoarea incontestabilă a campionului din Basel au făcut ca liderul mondial să iasă din momentele uneori critice şi să ajungă în finală. La rândul lui, Del Potro l-a învins pe canadianul Miloş Raonic pentru a patra prezenţă în finala unui turneu Masters Series, respectiv prima după cinci ani. Pe precedentele trei le-a pierdut, la Candian Open (2009), Indian Wells (2013) şi Shanghai (2013), în faţa celorlalţi trei mari ai circuitului: Andy Murray, Rafael Nadal şi Novak Djokovic, disputând de fiecare dată trei seturi. Dacă tot ne aflăm la capitolul statistici, atunci se cade să menţionăm că Roger Federer a disputat a 47-a finală în turneele Masters Series, din care 27 a câştigat. Numai în sezonul trecut, Federer a disputat patru astfel de finale şi a câştigat trei. La Indian Wells a fost a şasea finală disputată de elveţian. Del Potro s-a impus cu 6-4, 6-7, 7-6, după două ore şi 45 de minute. Federer a salvat o minge de meci în tie-break-ul setului secund, pentru a rata mai apoi trei şanse de a închide partida în decisiv, în game-ul al zecelea. Un clasic al circuitului ATP, Federer şi Del Potro s-au înfruntat pentru a 25-a oară. Prima confruntare a avut loc în urmă cu 11 ani, la Wimbledon. Numai în 2017, cei doi s-au întâlnit de patru ori. Palmaresul este favorabil europeanului, care conduce cu 18-7. Pare greu de crezut, dar Del Potro are o serie de trei victorii consecutive în faţa lui Federer, între 28 octombrie 2012 şi 27 octombrie 2013. Două dintre acestea au fost obţinute chiar pe terenul lui Federer, la Basel. În urma succesului înregistrat la Indian Wells, Juan Martin Del Potro a urcat pe locul 6 în clasamentul ATP. Cea mai bună clasare rămâne poziţia a 4-a, pe care sud-americanul a ocupat-o la 11 ianuarie 2010. Federer îşi păstrează primul loc, însă diferenţa faţă de Nadal a scăzut. Poziţia elveţianului nu se află în pericol, întrucât spaniolul a declarat forfait pentru turneul de la Miami şi astfel pierde 600 de puncte, în condiţiile în care în 2017 a disputat finala. Cu titlul de la Indian Wells, Federer s-ar fi apropiat de recordul deţinut de Novak Djokovic şi Rafael Nadal.

Top 10 jucători cu cele mai multe titluri Masters Series

Novak Djokovic – 30*

Rafael Nadal – 30*

Roger Federer – 27*

Ivan Lendl – 22

John McEnroe – 19

Jimmy Connors – 17

Andre Agassi – 17

Bjorn Borg – 15

Andy Murray – 14*

Boris Becker – 13

*- jucători aflaţi în activitate.

Ierarhia primilor 10 jucători ai lumii*

Roger Federer – 9660 puncte Rafael Nadal – 9370 Marin Cilic – 4905 Grigor Dimitrov – 4600 Alexandre Zverev – 4505 Juan M. D. Potro – 4155 Dominic Thiem – 3675 Kevin Anderson – 3235 David Goffin – 3190 Lucas Pouille – 2420

*- clasament actualizat la data de 19 martie.

