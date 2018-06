Tenis / Coric şi Cilic – laureaţii săptămânii

Articol scris in SPORT

Croaţii Borna Coric şi Marin Cilic arată bine înaintea celui de-al treilea Grand-Slam al sezonului, Wimbledon, care bate la uşă. Primul a câştigat turneul pe iarbă de la Halle (Germania), după ce l-a învins în finală pe elveţianul Roger Federer, în trei seturi, scor 76, 3-6, 6-2, după două ore şi şapte minute. Coric a anulat, în primul act, două mingi de set ale campionului elveţian, la scorul de 4-6 în tie-break. A fost al treilea meci dintre cei doi şi prima victorie a croatului, care în primul tur la Halle l-a eliminat pe favoritul gazdelor, germanul Alexander Zverev. În urma acestui succes, Borna Coric a urcat 13 locuri pe scara clasamentului, iar începând de luni ocupă poziţia 21, cu 1745 de puncte. În fruntea clasamentului se menţine spaniolul Rafael Nadal, cu 8770 de puncte. Federer este aproape, cu 8720 de puncte. Dacă s-ar fi impus în finala de la Halle, elveţianul ar fi redevenit lider mondial. În egală măsură, Federer a ratat şansa de a câştiga turneul german pentru a zecea oară. Ar fi devenit al doilea jucător din istoria tenisului care se impune la un turneu de cel puţin zece ori, după Rafael Nadal.

Marin Cilic a câştigat, pentru a doua oară în carieră, turneul de la Queens (Londra), după ce l-a învins în ultimul act pe sârbul Novak Djokovic, în trei seturi, scor 5-7, 7-6, 6-3, după trei ore de la primul serviciu. Un clasic al circuitului ATP, Djokovic şi Cilic s-au înfruntat pentru a 16-a oară, iar scorul a devenit 14-2 pentru sârb. Dacă Cilic s-a mai impus la Queens, în 2012, Novak Djokovic n-a cîştigat niciodată acest turneu. Să mai scriem că ediţia din acest an a prilejuit revenirea în circuit, după o pauză de aproape un an, a britanicului Andy Murray, care a fost eliminat de australianul Nick Kyrgios, în trei seturi. Murray a câştigat de cinci ori turneul de la Queens, ultima dată în 2016, an în care a triumfat şi la Wimbledon. Murray a ajuns între timp pe locul 156 în clasamentul ATP! Murray este prezent în această săptămână la Eastbourne, turneu din categoria 250, la care mai este prezent şi elveţianul Stan Wawrinka. Murray este beneficiarul unui wild-card, iar în primul tur a jucat tocmai împotriva lui…Wawrinka, pe care l-a învins în două seturi, scor 6-1, 6-3.

Cristian FOCŞANU