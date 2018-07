Tenis / Cine este românca care ajunge pentru prima dată în turul trei la Wimbledon?

A ajuns în acest sezon în „optimi” la Roland-Garros şi acum scrie istorie pe iarba de la Wimbledon, însă are un culoare infernal, cu cehoaica Karolina Pliskova şi americanca Venus Williams.

În turneul feminin, România le-a pierdut pe Sorana Cârstea şi Alexandra Dulgheru, care au fost eliminate. Dulgheru a condus-o cu 1-0 la seturi pe Venus Williams, însă a rămas fără combustibil în următoarele două seturi, în care a mai câştigat un singur game. Williams s-a impus cu 4-6, 6-0, 6-1, după două ore şi două minute de la primul serviciu. Statistica meciului este contrastantă. Dulgheru a făcut mai puţine erori neforţate decât Williams, a avut procentaje mai bune la primul serviciu, însă americanca a fost superioară în ceea ce priveşte loviturile directe câştigătoare, scorul la acest capitol fiind 29-17. Şi Cârstea a început în trombă meciul cu Evghenia Rodina (locul 120 WTA), în faţa căreia a câştigat primul set cu 6-1. Dar şi în acest caz, reprezentanta noastră a rămas fără energie şi a pierdut următoaterele două seturi cu acelaşi scor, 3-6 . Mihaela Buzărnescu confirmă forma bună în care se află şi a făcut pasul spre turul al treilea, după 6-0, 6-3 cu britanica Katie Swan, cea care în primul tur a eliminat-o pe Irina Camelia Begu. Aflată pe locul 204 mondial, Swan a făcut nu mai puţin de 27 de erori neforţate, dar avut, totuşi, mai multe lovituri direct câştigătoare decât românca, scorul la acest capitol fiind 15-13. Buzărnescu s-a calificat pentru prima dată în turul al treilea la Wimbledon. Cea mai bună performanţă a româncei în turneele de Grand-Slam este calificarea în turul patru la Roland-Garros, pe care a reuşit-o chiar în acest sezon. Următorul hop pentru Buzărnescu este Karolina Pliskova, cehoaica aflată pe locul 8 în clasamentul mondial. Cele două s-au mai întâlnit în urmă cu şase ani, tot pe pământ britanic, la Nottingham, iar Pliskova s-a impus atunci cu 2-1 la seturi. Pliskova tocmai a eliminat-o pe Victoria Azarenka, încă departe de forma care a consacrat-o.

Cui nu-i este frică de Roger Federer?

Gentleman-ul Roger Federer (foto) îşi continuă cu succes aventura de apărare a titlului pe care îl deţine la Wimbledon şi s-a calificat în turul al treilea, fără emoţii şi fără transpire, aşa cum ne-a obişnuit, de parcă n-ar fi uman. Elveţianul a petrecut doar o oră şi 32 de minute în compania lui Lukas Lacko, căruia i-a predat, gratuit, o veritabilă lecţie de tenis. Principalul favorit al turneului londonez s-a impus în minim de seturi, scor 6-4, 6-4, 6-1. Diferenţa în primele două seturi, trase la indigo, a făcut un singur break. Cu moralul sub pământ şi cu racheta flască, Lacko a cedat ultimul set fără luptă. A fost al treilea meci dintre cei doi în circuitul ATP, iar Federer conduce cu 3-0. Coincidenţa face că toate întâlnirile au avut loc în turneele de Mare-Şlem, la Australian Open, Roland-Garros şi Wimbledon. Mai rămâne să-şi bea cafeaua împreună la US Open, sub soarele New-York-ului. Pentru un loc călduţ în turul patru, Federer se va bate cu germanul Jan Lennard Struff, locul 64 în clasamentul ATP, care l-a eliminat pe stâlpul de control Ivo Karlovic. Nu pot să nu mă întreb cum a reuşit neamţul să facă faţă serviciilor devastatoare ale croatului? Federer şi Struff au la activ două dispute directe, ultima având loc în ianuarie 2018, la Australian Open, când elveţianul a confirmat calculele hârtiei şi s-a impus în minim de seturi. Sunt toate şansele s-o facă şi de data aceasta, fiind foarte greu de crezut că Struff are puterea să producă surpriza.

Ştiaţi că…

În 20 de participări la Wimbledon, elveţianul Roger Federer, de opt ori campion pe iarba londoneză, prima dată în 2003, iar ultima oară în 2017, nu a fost eliminat decât de trei ori în runda inaugurală, iar acest lucru s-a întâmplat în 1999, 2000 şi 2002. Cei care au reuşit această performanţă sunt cehul Jiri Novak, rusul Evgheni Kafelnikov şi croatul Mario Ancic, acesta din urmă în calitate de jucător venit din calificări. Să mai scriem că la prima participare la Wimbledon, pe tabloul principal, Federer a primit un wild-card, adică o invitaţie din partea organizatorilor. Pe lângă cele opt titluri, Federer a mai disputat alte trei finale la Wimbledon, o semifinală şi două „sferturi”. Nici un alt jucător din istoria tenisului nu are rezultatele lui Federer la Wimbledon. În total, Federer are 91 de victorii la Wimbledon şi doar 11 înfrângeri.

Cristian FOCŞANU