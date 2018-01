Tenis (Australian Open 2018) / Simona cea vitează şi mingile de aur

Articol scris in SPORT

Calificarea Simonei Halep în semifinalele turneului de la Melbourne, obţinută miercuri dimineaţă, după victoria clară cu cehoaica Karolina Pliskova, reprezintă cea mai bună performanţă a româncei la Australian Open. Dealtfel, reprezentanta noastră a jucat cel puţin semifinale în toate cele patru turnee de Grand-Slam, vârful fiind atins la Roland-Garros, unde a disputat finala în două rânduri. „Sfertul” cu Pliskova a durat doar o oră şi 13 minute, dar n-a început deloc bine pentru Simona, care a fost condusă cu 0-3, însă lidera clasamentului WTA a reuşit un come-back de senzaţie şi s-a impus cu 6-3. Setul secund s-a aflat la discreţia constănţencei, care s-a desprins repede la 3-0, valorificându-şi fără emoţii propriul serviciu. Setul secund i-a revenit cu 6-2, după 35 de minute. A fost a opta întâlnire între cele două, iar scorul a devenit 7-1 pentru Halep. Pentru un loc în marea finală, Simona se va bate cu Angelique Kerber. Meciul va avea loc joi dimineaţă, dar nu mai devreme de ora 7, înainte fiind programată prima semifinală, dintre Elise Mertens şi Caroline Wozniacki. Fostă numărul 1 mondial, Kerber a ajuns între timp pe locul 16. Palmaresul numără şapte meciuri între Halep şi Kerber, dintre care şase au avut loc în circuitul WTA, iar una în Fed Cup. Germanca conduce cu 4-3. Dealtfel, Kerber a câştigat ultimele două dispute.

În turneul de dublu feminin, Irina Camelia Begu şi Monica Niculescu s-au oprit în semifinale, după un turneu fantastic. Cele două românce au fost învinse de Ekaterina Makarova şi Elena Vesnina, scor 4-6, 3-6.

Edmund şi Chung, musafirii surpriză ai semifinalelor

Ediţia din acest an a turneului de la Antipozi va rămâne în istorie drept una a marilor surprize. Lista marilor favoriţi s-a subţiat încă din prima săptămână, iar în fazele superioare s-au calificat jucători din linia a doua, fără rezultate notabile în turneele majore şi cu un clasament deloc de invidiat. Ambele semifinale de pe tabloul masculin de simplu sunt cel puţin ciudate. Britanicul Kyle Edmund, paraşutat de nicăieri, a făcut uitată absenţa compatriotului Andy Murray. Până ieri, tenisul de câmp din Regatul Unit s-a redus la numele triplului câştigător de Grand-Slam şi dublului campion olimpic. Edmund a arătat că are calitate şi potenţial de a ajunge departe în acest sport. Cred, totuşi, că e cel puţin exagerată comparaţia cu Andy Murray. O semifinală de Grand –Slam nu poate concura rezultatele scoţianului din Dunblane, în virtutea cărora a devenit „Sir”. Out-sider de meserie, Edmund şi-a croit drum până în penultimul act la Melbourne, deşi mulţi nu-l vedeau supravieţuind primei săptămâni şi nici căldurii, căreia i-au căzut pradă jucători cu ştaif şi pedigree. Elveţianul Wawrinka s-a simţit ca peştele pe…uscat în meciul cu americanul Sandgren, o altă revelaţie a turneului. Cârcălit la foc mic, Wawrinka a fost trimis la plimbare de un neica nimeni, care până la această ediţie a turneului australian şi-a umflat muşchii la turnee Futures şi Challenger. Revenind la Edmund, roşcovanul l-a eliminat în „sferturi” pe ultimul câştigător al Turneului Campionilor, bulgarul Grigor Dimitrov. Cu aere de vedetă made in Balcani, lui Dimitrov i s-au înmuiat picioarele, de parcă el ar fi avut statutul de looser într-un meci de 1 solist. Mai şmecher, britanicul a transferat toată presiunea pe umerii adversarului şi l-a obligat să greşească mai mult.

Edmund are toate motivele să aspire la mai mult, după ce şi-a aflat adversarul din semifinale, respectiv croatul Marin Cilic. Acesta din urmă a fost declarat admis după examenul aparent imposibil cu Rafael Nadal, încă liderul clasamentului ATP. Cilic a fost pus la respect în primul set şi se părea că vom asista la un succes facil al spaniolului, în minim de seturi, dar filmul meciului s-a derulat după un scenariu SF. Croatul l-a bombardat pe Nadal cu servicii de peste 200 de kilometri la oră şi l-a plimbat după bunul plac de-a lungul şi latul terenului. Ca un boxer aflat în corzi, ibericul a aruncat prosopul în decisiv, la scorul de 0-2, acuzând probleme medicale.

Pentru cel de-al doilea loc în finală se vor bate sud coreeanul Hyeon Chung şi elveţianul Roger Federer. Dacă prezenţa acestuia din urmă în „careul de aşi” nu surprinde pe nimeni, cea a asiaticului este cel puţin neaşteptată. Chung a confirmat victoria cu Djokovic, din „sferturi”, şi i-a tăiat elanul americanului Sandgren, în faţa căruia s-a impus în minim de seturi, scor 6-4, 7-6, 6-3. Yankeul a salvat cinci mingi de meci. Federer l-a dovedit pe Berdych în trei seturi, scor 7-6, 6-3, 6-4. Berdych a avut un start lansat de meci şi a condus cu 3-0 şi 4-1. Un clasic al tenisului masculin, Federer şi Berdych tocmai au consumat episodul 26. Palmaresul este net favorabil elveţianului, care a înregistrat 20 de victorii. Numai la Melbourne s-au înfruntat de cinci ori şi de fiecare dată s-a impus Federer.

Cristian FOCŞANU