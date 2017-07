Tenis / Adversară exotică pentru Halep

România ia startul cu şase jucători în turneele de simplu şi şapte în turneele de dublu. Marius Copil, Monica Niculescu, Irina Camelia Begu şi Sorana Cârstea sunt cei care vor evolua pe ambele fronturi la cel de-al treilea turneu de Grand-Slam al sezonului, care începe astăzi şi este transmis în România de canalul Eurosport.

Simona Halep este singura din cele cinci românce prezente pe tabloul principal al Grand-Slam-ului de la Wimbledon, care în primul tur va înfrunta o jucătoare venită din calificări. Sorţii i-au hărăzit Simonei Halep un meci cu Marina Erakovic, care reprezintă Noua Zeelandă. O jucătoare experimentată, în vârstă de 29 de ani, născută la Split, în Croaţia, dar care s-a stabilit la Auckland şi care ocupă locul 129 în clasamentul WTA. Cea mai bună performanţă înregistrată la Wimbledon este calificarea în turul al treilea, prag atins în trei rânduri, în 2008, 2013 şi 2016. Jucătoare profesionistă din 2006, Erakovic a câştigat 101 meciuri în circuitul WTA şi a pierdut 129. Totalul premiilor obţinute exclusiv din tenis se ridică la suma de 2,5 milioane de dolari. În mod normal, Simona Halep, mare favorită, ar trebui să se impună fără probleme. În turul al doilea, românca ar urma să o înfrunte pe învingătoarea duelului dintre Laura Robson şi brazilianca Haddad Maia. La orizont se prefigurează un meci cu iberica Carla Suarez Navarro în turul al treilea. Halep a fost „sfert-finalistă” la Wimbledon în 2016.

Gasquet – Ferrer şi Verdasco – Anderson, meciurile vedetă ale primului tur

În turneul masculin de simplu se prefigurează un duel cel puţin interesant în turul al doilea, între austriacul Dominic Thiem, favorit numărul 8, şi francezul Gilles Simon, care, în mod surprinzător nu figurează pe lista capilor de serie. De asemenea, derby-urile primului tur sunt duelurile dintre Richard Gasquet şi David Ferrer, respectiv Fernando Verdasco – Kevin Anderson, jucători experimentaţi, pe care am fost obişnuiţi să-i vedem calificaţi la braţ în fazele superioare ale turneelor majore. Şi pentru cehul Tomas Berdych, favorit numărul 11, se anunţă un meci dificil în turul al doilea, cu Borna Coric, jucător din noul val. Pe Novak Djokovic, triplu campion la Wimbledon, îl aşteaptă un posibil duel cu argentinianul Juan Martin del Potro în turul al treilea. În partea superioară a tabloului masculin, Andy Murray, deţinătorul titlului şi primul pe lista capilor de serie, îl va înfrunta în runda inaugurală pe Alexander Bublik, din Kazahstan, jucător în vârstă de 19 ani, aflat pe locul 134 în clasamentul ATP, care în acest an a ajuns în turul al doilea la Melbourne. Murray nu are un culoar deloc comod, dacă ne uităm la nume: Fabio Fognini, Nick Kyrgios, Benoit Paire, Jerzy Janowicz, Lucas Pouille, Jo Wilfried Tsonga, Sam Querrey, Fernando Verdasco, Kevin Anderson, Wawrinka şi Nadal. Marius Copil debutează împotriva germanului Peter Gojowczyk, jucător trecut prin furcile caudine ale calificărilor. Românul s-ar putea duela în turul al doilea cu spaniolul Roberto Bautista Agut şi cu japonezul Kei Nishikori în turul al treilea.

Să mai scriem că România are şase jucători în turneele de simplu (Marius Copil, Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cârstea, Irina Camelia Begu şi Ana Bogdan) şi şapte în turneele de dublu (Horia Tecău, Florin Mergea, Marius Copil, care face pereche cu Fernando Verdasco, Monica Niculescu, Raluca Olaru, Irina Camelia Begu şi Sorana Cârstea).

Cristian FOCŞANU