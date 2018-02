Teatrul Naţional Cluj – Napoca: “Sânziana şi Pepelea” sau copilăria teatrului românesc

Articol scris in CULTURA

marţi 20 februarie, 19. 00

Cu Sânziana şi Pepelea redescoperim copilăria teatrului românesc, acea naivitate hazlie, jucăuşă, care grăieşte însă multe adevăruri despre firea românească valabile şi astăzi; un text foarte teatral, cu potenţialităţi scenice, de joc… „E jucăuş, da, afirmă regizorul, era şi vremea când se descopereau, cel puţin la noi, efectele scenice, trapa, lumina electrică, schimbatul rapid al decorurilor, coborârea din plafon… şi într-adevăr, ceea ce se vede la Alecsandri, şi o făcea mai mult sau mai puţin calculat, era cunoaşterea folclorului. Iar noi am mers mult pe această cale a folclorului, şi nu la modul superficial, ci mai aprofundat: am ajuns la iele, la vrăjitoare, la blesteme, la legătura cu religia creştină, cu ortodoxismul. Ţinta spectacolului este însă în primul rând să bine-dispună“, am citat din interviul realizat de Ştefana Pop Curşeu cu regizorul spectacolului, Alexandru Dabija.

Am văzut de mai multe ori Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri, de la a cărui premieră au trecut deja cinci ani (6 octombrie 2013). Este la fel de proaspăt, la fel de căutat de public, urmărit cu interes de diferite categorii de vârstă, practic nu şi-a pierdut deloc prospeţimea. Ţine afişul şi acesta este un semn al calităţii spectacolului, muzica împlinind multele dintre tradiţiile şi obiceiurile locului.

Este o distribuţie numeroasă şi cu siguranţă munca regizorului nu a fost deloc uşoară. Dar este Alexandru Dabija şi atunci fiecare îşi cunoaşte bine rolul şi locul. Acţionează la unison, dând coerenţă şi cursivitate textului dramatic, într-o muncă de echipă ce trebuie subliniată şi aplaudată.

Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri; regia Alexandru Dabija; scenografia Cristian Rusu; muzica originală Ada Milea, Anca Hanu; mişcare scenică Florin Fieroiu; în distribuţie Anca Hanu, Miriam Cuibus, Angelica Nicoară, : Irina Wintze, Romina Merei / Diana Buluga, Adriana Băilescu, : Patricia Brad, Matei Rotaru, Ionuţ Caras, Radu Lărgeanu, Cristian Grosu, Adrian Cucu, : Cătălin Herlo, Dragoş Pop, Cristian Rigman, Miron Maxim, Silvius Iorga, Mihnea Blidariu

Demostene ŞOFRON