Teatrul Maghiar de Stat Cluj – Napoca Premieră cu “Burghezul gentilom” de Moliere. Regia Mihai Măniuţiu

Articol scris in CULTURA

premiera duminică 10 iunie, 19. 00

Cu Burghezul gentilom de Moliere – adaptarea scenică Anca şi Mihai Măniuţiu -, regizorul Mihai Măniuţiu se află la cea de a 9 – a colaborare cu scena condusă de Tompa Gabor. Colaborări de succes în marea lor majoritate şi ajunge să amintesc câteva titluri doar, de la Woyczek (2005; UNITER pentru cel mai bun spectacol), Moartea lui Danton, Caligula, Plugarul şi moartea, Recviem pentru un spion, Tragica istorie a doctorului Faust (UNITER pentru cel mai bun regizor şi pentru actor în rolul principal/Bogdan Zsolt), Cântarea cântărilor.

Finalul de stagiune propune cea de a 4 – a premieră, o comedie – balet în proză, titlul “care a fost să fie alegerea lui Tompa Gabor. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj – Napoca este şi teatrul cu care am colaborat cel mai mult în ţară. Am spus, pentru că este o trupă excepţională de actori, e uşor să lucrezi cu actori mari. Burgehzul gentilom este o altă variantă decât cea pe care am montat-o pe scena Naţionalului clujean cu 30 de ani în urmă, în 1988. Este un Burghezul gentilom complet schimbat, regie, costume, mişcare scenică, dansuri. Spectacolul este făcut şi ca un divertisment. Cred în teatrul care încarcă energetic spectatorul. Şi acest spectacol se pliază pe acest credo al meu, este o comedie – balet aşa cum cere Moliere, cu foarte mult dans, spectacol în mişcare”.

Şi de data aceasta, Regizorul s-a înconjurat de o echipă artistică garanţie a succesului – Andrea Gavriliu (coregrafia), Adrian Damian (decorul), Luiza Enescu (Costumele), Mihai Dobre (muzica), Cristian Pascariu şi Dima Dimov (video design), Veres Emoke (asistent regie), Zongor Reka (regia tehnică), Demeter Kat (dramaturgia). Pentru ca în distribuţia spectacolului să se axeze pe cei mai buni actori : Bacs Miklos (‘Domnul Joudain’), Kato Emoke (‘Doamna Jourdain’), Imre Eva (‘Lucie’), Bodolai Balazs (‘Cleonte’), Albert Csilla (‘Nicole’), Vata Lorand (‘Covielle’), Viola Gabor (‘Primul profesor de muzică’), Farkas Lorand (‘Al doilea profesor de muzică’), Vass Robert Laczko (‘Al treilea profesor de muzică’), Sinko Ferenc (‘Profesorul de dans’), Balla Szabolcs (‘Maestrul de lupte’), Orban Attila (‘Primul maestru de filosofie’), Dimeny Aron (‘Al doilea maestru de filosofie’), Vindis Andrea (‘Profesorul de amor’), Csutak Reka (‘Asistenta profesorului de amor’).

Burghezul gentilom a avut premiera la 14 octombrie 1670, la curtea Regelui Soare, piesa bucrându-se de aprecieri încă de la prima reprezentaţie. Moliere evidenţiază prin comicul de limbaj, prin cel de situaţii şi nu în cele din urmă, prin personaje, tare umane de genul inculturii, infatuării, prostiei, servilismului, egoismului, răutăţii, lipsei de gust, completaţi dvs restul.

Se anunţă un regal al comediei şi încă unul de succes. Vom fi…acolo!

Demostene ŞOFRON