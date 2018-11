Teatrul de Păpuşi “Puck’

Centenarul Marii Unirii cu spectacolul „Țara lui Împreună”

sâmbătă 1 decembrie, 11. 00

Spectacolul „Țara lui Împreună”, după un text original de Ovidiu Pecican, a fost creat special pentru celebrarea Centenarului, iar premiera a avut loc în acest an, de Zilele Clujului. Povestea redă într-o atmosferă idilică frumuseţea şi valorile tradiţionale româneşti. Un element special este ilustraţia muzicală, semnată de Sebastian Hamburger, artist care face parte din trendul lansat de Subcarpaţi. Este un spectacol bogat în metafore şi simboluri, cu trimiteri la Marea Unire. Scenariul conţine motive şi elemente întâlnite adesea în baladele populare şi istorice.

Textul ilustrează povestea a trei tinere fecioare: Silvana Transilvana, Oltiţa Munteniţa şi Moldovioara Vioara. Fiice ale lui Românaş, acestea sunt răpite de trei mari împăraţi, dar salvate, în cele din urmă, de alţi trei feciori voinici şi neînfricaţi.

„Am transpus sărbătoarea noastră din acest an, Centenarul Unirii, într-o metaforă în care provinciile româneşti sunt nişte fete frumoase care sunt răpite de împăraţii din jur. Cred că e o metaforă care îi va amuza şi îi va bucura pe copii. Nu are nicio tentă duşmănoasă, ci pune în valoare virtuţile de frumuseţe şi de curaj ale poporului nostru. Teatrul de păpuşi poate reflecta o conştiinţă civică, poate să aibă semnificaţii ample”, a declarat Ovidiu Pecican.

„E un spectacol făcut cu multă bucurie, iar lucrul acesta se va simţi. Am apelat la un filon muzical repartizat cumva pe cele trei regiuni etnografice mari ale României. Am luat nişte repere pe care, ca să le putem livra unui public care trăieşte astăzi şi are acces la Internet şi televizor, le-am regândit şi remixat, cu ajutorul lui Sebastian Hamburger. Muzica sună senzaţional şi actorii se simt foarte bine cântând, aşa că sunt lucruri de văzut şi de auzit”, a precizat M. Chris Nedeea, regizorul spectacolului.

Distribuţia este formată din Frunzina Anghel, Iulian Lungu, Călin Mureşan şi Angelica Pamfilie. Ilustraţia muzicală este semnată de Sebastian Hamburger, scenografia de Elena Ilaş, iar sculptura de Florin Marin.

Spectacolul va avea o reprezentație pe scena Teatrului „Puck” și duminică 2 decembrie, tot de la ora 11. 00.