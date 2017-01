Taxe mai mici pentru eliberarea permiselor auto şi certificatelor de înmatriculare

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Costul pentru eliberarea permiselor auto şi a taloanelor de înmatriculare va scădea considerabil de la 1 februarie după ce intră în vigoare Legea 1 din 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife. De asemenea, nu se va mai plăti taxa pentru timbru de mediu la autoturisme şi nici taxa pentru eliberarea apostilei de la Haga.

Potrivit Prefecturii Cluj, odată cu intrarea în vigoare a Legii 1 din 2017, din 1 febriarie românii nu vor mai trebui să plătească următoarele taxe: Taxa examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E în cuantum de 6 lei; taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, TV în cuantum de 28 lei; taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi penru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E în cuantum de 84 lei; taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – în cuantum de 60 lei; taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – în cuantum de 145 lei; taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – în cuantum de 9 lei; taxă de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – în cuantum de 414 lei; înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – în cuantum de 5 lei şi timbrul de mediu pentru autoturisme. Prin urmare, taxele pentru eliberarea permiselor şi a taloanelor de înmatriculare vor fi următoarele: taxa pentru permis – 37 lei; taxa pentru talon de înmatriculare – 68 lei şi taxa de autorizare provizorie – 13 lei.

Tot de la 1 febriarie, românii nu vor mai trebui să plătească taxa pentru eliberarea Apostilei de la Haga.

C.P.