Târg de haine pentru bebeluşi, la Gherla

Articol scris in SOCIAL

La sfârşitul săptămâni trecute, în părculeţul din faţa Catedralei Armeneşti din centrul municipiului Gherla a fost forfotă mai mare ca de obicei, şi nu întâmplăor. Aici a avut loc cea de a III-a ediţie a târgului de articole de îmbrăcăminte pentru bebeluşi şi copii mici, iniţiativă aparţinând doamnei Izabela Rotar, preşedinta Organizaţiei Municipale UDMR Gherla.

La târg au participat 15 vânzători, care au aplicat preţuri mici, chiar simbolice. Nu e de mirare că unele tarabe au fost luate cu asalt. Cu un leu puteai cumpăra diferite accesorii pentru copii mici, iar un pantalonaş costa… 5 lei. Pe mesele instalate sub un soare puternic am mai văzut şi pantofiori, sandale, jucării noi-nouţe, cu 2 lei bucata. Multe mame cu copil de un an în braţe sau în cărucior au înconjurat tarabele umplute cu tot ce ţine de „garderoba” unui copilaş.

A fost cea mai reuşită ediţie de până acum a târgului organizat de această mamă inimoasă, care este doamna Izabela Rotar. Anul trecut, ploaia căzută în momentul instalării meselor a amânat desfăşurarea târgului.

Desigur, acţiunea merită continuată. Beneficiarii sunt bebeluşii care încă nu vorbesc, dar care, prin gesturile şi semnele de bucurie, sâmbătă la amiază au fost de acord cu iniţiativa organizatorilor.

SZ.Cs.