Aşa cum prefiguram în avanpremiera la cel de-al cincilea concert marca Young Famous Orchestra – această tânără, foarte ambiţioasă şi entuziastă orchestră clujeană, alcătuită din instrumentişti virtuozi şi aflată sub bagheta la fel de tânărului, dar experimentatului dirijor (tot clujean, chiar dacă dirijează în prezent pe alte meridiane) Vlad Agachi –, evenimentul a marcat revenirea triumfală a acesteia pe podiumul Sălii Auditorium Maximum, în două reprezentaţii, adevărat tur de forţă, în 6 şi 8 februarie a.c. Săli arhipline au aplaudat cu căldură evoluţia impecabilă a orchestrei conduse cu dezinvoltură, dublată de fermitate, siguranţă şi şarm, de dirijorul Vlad Agachi, a cărui formare am urmărit-o în anii din urmă, revelându-i marele potenţial, dar şi faptul că şi-a însuşit cu inteligenţă lecţia maeştrilor (dacă spunem Daniel Barenboim, de exemplu, am spus totul), în preajma cărora şi-a perfecţional gestica, stilul, maniera de abordare în relaţia dirijor-orchestră-solişti, dirijor-public etc. Să mai spunem că, în anul 2015, Vlad Agachi a fondat As ociaţia Young Famous – prin intermediul căreia a pus în operă toate producţiile de până acum – care „doreşte să readucă muzica clasică în prim-planul vieţii culturale clujene”, propunând o viziune novatoare asupra concertului în sine, o participare interactivă (în maniera concertului-lecţie, atunci când aceasta se impune) şi o deschidere cu totul specială către public.

În această manieră a fost gândit şi cel de-al cincilea concert al Young Famous de la Cluj-Napoca: Vlad Agachi la pupitrul orchestrei, alături de Analia Selis (voce), Mariano Castro (pian) şi invitatul special Omar Massa, u n virtuoz al bandoneonului.

Aşadar, TANGO simfonic. Şi atât. După „Vă place tango?”, „Tango simfonic” sau „Piazzolla, o poveste autentică” – proiecte anterioare, de mare succes.

Muzicalitatea, farmecul interpretării şi feeling-ul nativ al Analiei Selis, excepţionalele aranjamente ale pianistului, compozitorului şi orchestratorului Mariano Castro, precum şi un autentic ambasador al muzicii lui Astor Piazzolla pe marile scene de concert ale lumii – bandoneonistul Omar Massa, ale cărui rădăcini pornesc din tango şi refac un arc de la Piazzolla până la muzica barocă europeană şi latino-americană au realizat unitatea întregului concert, i-au conferit rotunjime şi concreteţe, au captivat, pur şi simplu, smulgând bis-uri care nu s-ar fi terminat…

Din 2009, tango-ul argentinian figurează pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO! Muzici despre iubire pură, sentimente contradictorii şi iubiri neîmpărtăşite, despre destinul schimbător şi partenerii unui cuplu care au devenit doi străini, despre spiritul „macho” dintr-un Buenos Aires de altădată şi viciile umane şi, din nou, despre marea şi frumoasa iubire, aproape toate în interpretarea Analiei Selis, acompaniată de orchestra care l-a inclus, ca o figură distinctă, pe pianistul Mariano Castro şi, în intervenţii solistice pe bandoneonistul Omar Massa – toate s-au regăsit în programul care a cuprins, între altele: Oblivion/ Zaraza – tango (Astor Piazzolla)/ Benjamin Tagle Lara, versuri în română de Ion Pribeagu; Nostalgias – tango (Juan Carlos Cobian); Flor de lino – vals/tango (Hector Stamponi); Milonga Sentimental de Sebastian Piana; Los mareados – tango (Juan Carlos Cobian; Como dos Extraños – tango (Pedro Laurenz); Se dice de mi – milonga (Francisco Canaro); El dia que me quieras – tango (Carlos Gardel); Palomita blanca – vals/tango (A. Aieta); unul din cele mai frumoase tango-uri din toate timpurile, Cambalache (Enrique Santos Discepolo); Baldosa floja – milonga (F. Sassone – J. Boccazzi), Por una cabeza – tango (Angel Villoldo) sau El choclo – tango…

La superlativ şi reinterpretarea originală a celebrelor tango-uri româneşti „Zaraza”, „Mână birjar” sau „Vrei să ne-ntânim sâmbătă seara?”, datorată aceluiaşi Mariano Castro.

Şi, pentru ca „topirea” în atmosfera fascinantă creată de muzica de tango, vals şi milonga să fie totală, dansatorii profesionişti Ioana Lascu şi Horia Pop au încântat cu mişcările lor mulate pe melodica sentimental-emoţională, realizând încrucişări şi sincopări complexe de paşi, piruete şi linii aplaudate cu entuziasm de publicul încântat de arta lor.

Nu în ultimul rând, light design-ul inspirat a sporit vraja serii, încununând întregul spaţiu cu o aură de nobleţe.

Fără îndoială, TANG O simfonic. Şi atât. a reprezentat evenimentul-emblemă pentru începutul de an concertistic la Cluj-Napoca, susţinând cu brio conceptul Young Famous de a readuce muzica clasică în prim-planul vieţii culturale româneşti printr-o abordare modernă a concertului simfonic şi apropierea acestuia de publicul tânăr. De fapt, de publicul de toate vârstele. Aceasta, pentru că Young reprezintă tinereţea şi energia transmisă de un colectiv orchestral tânăr, admirabil armonizat, în timp ce Famous traduce renumele şi notorietatea clădite prin muncă făcută cu pasiune, dăruire şi talent.

