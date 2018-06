Tânărul care a construit o companie de un milion de dolari în SUA: Dacă eşti autodidact şi motivat, reuşeşti să excelezi

Sebastian Dobrincu (foto), tânărul de 19 ani care a construit o companie de un milion de dolari în Statele Unite, cu clienţi precum Selena Gomez şi Justin Bieber, este unul dintre cei 45 de speakeri internaţionali aduşi la conferinţa Techsylvania din Cluj-Napoca.

Născut la Botoşani, dar cu educaţia finalizată în Bucureşti şi apoi la New York, Sebastian Dobrincu a creat, în SUA, o firmă care sincronizează platformele de social media. „Eram în New York, mă plimbam pe stradă şi lângă mine era un grup de fete, erau toate pe telefoanele mobile. Una dintre ele s-a plâns că îi era foarte greu să managerieze postările între diferitele platforme de social media, să le sincronizeze. M-am gândit că dacă este greu pentru utilizatorul de rând – şi mi-aduc aminte că trecusem şi eu prin chestia aia şi ştiam cât e de enervant şi lung – atunci cum este pentru agenţii sau branduri, care manageriază sute de conturi în fiecare zi? Şi pur şi simplu mi-am contactat un prieten care avea o agenţie de marketing, l-am întrebat dacă este o problemă pentru ei chestia asta şi mi-a confirmat că de când apăruse formatul story, efectiv pierdeau timp sincronizând postările între Instagram şi Snapchat. Mi s-a părut ciudat că nimeni nu a rezolvat asta şi asta m-a intrigat foarte mult şi am zis ca să încerc aşa ca un mic proiect şi am văzut că este un potenţial de bussines”, a povestit Sebastian.

Ulterior el a început să se documenteze mai mult, să caute surse de finanţare, apoi a ajuns şi la momentul în care şi-a creat o echipă, iar acum este mulţumit că are clienţi importanţi, precum Universal Studios, care reprezintă mulţi artişti în industria muzicală. „Cam acolo este focusul nostru, pentru că în ziua de azi cam toţi artiştii trebuie să fie pe social media. Lucrăm şi cu mulţi actori, companii din spaţiul social media, case de producţie care manageriază, ca o umbrelă, artişti. Noi am făcut campanii pentru Selena Gomez, Kevin Hart, Justin Bieber, mulţi artişti mari din Statele Unite pentru că acolo e marketul pe care ne canalizăm”, a spus Sebastian.

Deşi ideea iniţială a fost aceea de creare a unei platforme care să sincronizeze cât mai multă informaţie de pe social media, în prezent au început să ofere clienţilor şi diverse analize şi statistici, pentru a le uşura munca. „De exemplu, un caz care s-a întâmplat, Selena Gomez lansează o poşetă nouă cu firma cu care lucrează, ei vor să vadă cum funcţionează campania, ce fel de vânzări atrage pe respectivul canal de social media. Noi ne ocupăm de tot ce ţine de tracking, de urmărit statistica, de generat analize din care să vadă câte vânzări, pe ce trebuie să se focuseze în campanii pentru a creşte vânzările”, a explicat Sebastian Dobrincu.

El a început să fie pasionat de IT încă de la 8 ani, când a înţeles că în spatele jocului său preferat se află de fapt un cod şi a vrut să descifreze modul în care funcţiona acesta. Odată ajuns în SUA, a reuşit să atragă atenţia şefilor Facebook şi Apple pe care i-a şi întâlnit. „M-am întâlnit cu Mark Zuckenberg, de la Facebook, am reuşit să schimb câteva vorbe cu el. Mi-a dat super multă încredere, că sunt pe calea cea bună, că are un ţel ceea ce urmez. M-am întâlnit şi cu şeful Apple, Tim Cook. A fost o super experienţă faptul că am reuşit să interacţionez la vârsta mea cu asemenea oameni, mi-au dat încredere în mine că pot să reuşesc în ceea ce îmi propun. De acolo doar mi-am urmat instinctul”, a povestit Sebastian.

Interesul crescut al pieţei pentru soluţia creată de compania sa a făcut ca aceasta să aibă o dezvoltare foarte rapidă. În prezent, el lucrează şi la alte proiecte, tot în domeniul social media, în care a cooptat şi persoane din România. „În industria tech trebuie să fii autodidact. Consider că dacă într-adevăr eşti motivat şi eşti conştient de abilităţile tale, la un moment dat te automotivezi şi reuşeşti să excelezi pe orice plan îţi doreşti”, a mai spus Sebastian.