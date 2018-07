Supradozele de adevăr despre… Demers plastic reuşit, motivant

Demersul membrilor Asociaţiei Preventis este demn de luat în seamă, de ţinut cont de el. Şi este demersul care ţinteşte sănătatea morală a persoanelor indiferent de vârste sau/şi sex, etnie,…, vizaţi fiind tinerii. Tineri tot mai vulnerabili, tot mai prinşi în hăţişul consumului şi comerţului cu droguri, indiferent de natura acestora. Într-un context social în care tinerii zilelor noastre şi nu numai ei, nu conştientizează dramele generate de droguri şi dependenţa de droguri. În condiţiile în care recuperarea este dificilă, de lungă durată, posibilă însă.

Nu cu mult timp în urmă i-am întâlnit pe inimoşii şi devotaţii membri ai Asociaţiei Preventis într-o bătălie în care nu sunt singuri. Şi este bătălia cu final în timp, asta este singura certitudine.

Ce frapează atunci? Modul în care îşi desfăşoară misiunea, de la conferinţe şi întâlniri lunare, la deschiderea de puncte stradale. Plusul oferindu-l suportul imagistic, grafic în cazul de faţă, extrem de ingenios, de atrăgător şi mai ales, convingător. Imaginile, am mai scris despre acest lucru, vorbesc singure. Povestea este la fel de terifiantă mai ales când are ca subiecte sensibile marijuana, jocurile de noroc, etnobotanice, alcool, fumat, ecstasy şi mai nou, despre dependenţa de telefonul mobil, respectiv calculator. Sunt realităţile timpurilor pe care le trăim, nu sunt deloc comode prin dramele provocate la nivel de familii, prieteni, colegi,…

Jocurile de noroc au fost gândite ca surse de recreere. S-a ajuns la dependenţă de ele, generatoare de pierderea unor sume substanţiale de bani, plus stresul emoţional care afectează sănătatea. Alcoolul face să curgă multă, prea multă cerneală. De la beţia ocazională se ajunge repede la cea cronică. Nu trebuie uitat un lucru, fiecare gram de alcool aduce un plus de 7 calorii!

Marijuana nu omoară direct, e sigur, dar riscurile consumului sunt la fel de mari. Se ajunge uşor şi repede la schimbări în creier asociate cu tulburări mentale grave, cum este schizofrenia. Că marijuana poate vindeca cancerul este o altă discuţie. Totul este un mit, prescrierea acesteia ca medicament fiind strict controlată.

Ecstasy este un drog stimulant produs în laborator, substanţa de bază fiind o metamfetamină sintetică. Rămâne pe mai departe un drog de mare risc.

Exmplele pot continua. Mă opresc aici supunându-vă atenţiei suportul artistic, sugestiv şi sper eu, motivant în a duce o viaţă plăcută, frumoasă, lipsită d egriji.

Demostene ŞOFRON