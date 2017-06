Superconcert de muzică folk, artă plastică şi film

Articol scris in CULTURA

Luna iunie este deosebit de bogată în evenimente culturale în municipiul Gherla. Zilele trecute, în sala cinematografului, am asistat la o reprezentaţie de muzică folk, care a cuprins şi câteva piese pop-rock. Spectacolul a debutat cu evoluţia tinerilor Florian Darius – pian şi Robert Bagameri – chitară. Am aplaudat şi programul muzical al talentatei soliste folk-pop, Raluca Filip, după care a urmat recitalul extraordinar al lui Alexandru Kutaş, cunoscut de toată lumea, Blecky, un veritabil concert de muzică folk, de care mai rar avem parte la Gherla. Cunoscutul interpret slujeşte de mulţi ani muzica uşoară şi folkul gherlean, acum doi ani lansând şi un CD, epuizat rapid. De pe acel album a interpretat miercuri seara nu mai puţin de zece piese, adevărat regal muzical, pentru care talentatul instrumentist şi solist merită sincere felicitări. A fost un început promiţător al ediţiei din acest an a Zilelor Municipiului Gherla, eveniment la care în prima zi a fost invitată şi formaţia clujeană „Constelaţia Bizară”. Să mai amintim proiecţia filmului „Cernobâl&Pripyat-Oraşele fantomă” realizat de artiştii fotografi Cristian Lipovan şi Petre Mărginean. În holul cinematografului a avut loc şi o demonstraţie de pictură şi expoziţia tânărului şi talentatului artist Alexandru Mihai. O premieră aşteptată cu interes, fiindcă anii trecuţi, în programul Zilelor Oraşului, nu a fost cuprins aşa ceva. O iniţiativă bună a organizatorilor care, la începutul acestei veri, au încercat să combine muzica, filmul şi arta plastică, aşa cum se întâmplă la marile evenimente culturale estivale desfăşurate în ţară. Neapărat trebuie să evidenţiem şi concertul de mare succes al formaţiei „Sirius”, înfiinţată în anii 90 şi în care a cântat actualul director al Casei Municipale de Cultură Gherla, Marius Guţă, omul care de 40 de ani slujeşte cu mult talent muzica din localitate, el făcând în prezent parte din mai multe formaţii artistice (cor, fanfară şi orchestra de cameră). De astfel de organizatori şi manageri avem nevoie în zilele noastre!

SZ.Cs.