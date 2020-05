Sume uriașe la Cluj din amenzile COVID-19

Polițiștii clujeni au aplicat, în primele cinci săptămâni ale perioadei de stare de urgență, amenzi de aproape zece milioane de lei. Potrivit unui document al IPJ Cluj, în intervalul 15 martie-21 aprilie, agenții de poliție au constatat nu mai puțin de 5.495 abateri de la prevederile ordonanțelor militare adoptate în perioada de carantină, valoarea amenzilor dispuse fiind de 9.739.305 lei.

Astfel în perioada 15 -31 martie 2020, au fost aplicate 1.713 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.970.615 lei, potrivit ordonanţelor miliare aflate în vigoare. Totodată, în perioada 1 – 14 aprilie 2020, au fost dispuse 2.780 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 6.052.816 de lei. În intervalul 15 – 21 aprilie 2020 au fost constatate 1.004 contravenţii, sancţiunile impuse fiind în valoare de 1.715.874 lei. Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate pentru nerespectarea restricţiilor de circulaţie impuse prin ordonanţe militare. De asemenea, au mai fost aplicate sancţiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină, pentru fapte de natură economică şi alte contravenţii în context.

Pe lângă sancțiunile aplicate, în județul Cluj au mai fost întocmite peste 40 de dosare penale pentru adeverinţe false în contextul pandemiei de COVID-19.

„În cursul lunii mai 2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au fost înregistrate un număr de: – 24 dosare penale în care se desfăşoară urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. şi uz de fals, prev. de art. 323 C.pen., respectiv un număr de – 19 dosare penale în care se desfăşoară urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 326 C.pen., constând în aceea că în cursul lunii aprilie 2020, cu ocazia controalelor efectuate de către lucrătorii de poliţie, privind respectarea de către populaţie a măsurilor de prevenire şi combatere a răspândirii bolii COVID-19, un număr de 43 de persoane au prezentat drept document justificativ al deplasării în spa?iile publice, adeverinţe de la angajator falsificate”, se arată într-o informare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

C.P.