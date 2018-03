Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României, dezbătută la Cluj-Napoca

Reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, ai mediului de afaceri, societăţii civile, ai mediului universitar, instituţiilor publice centrale şi şefi ai instituţiilor publice deconcentrate s-au reunit vineri la Cluj-Napoca pentru a găsi soluţii în vederea revizuirii Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României din 2008.

Evenimentul intitulat „Împreună pentru dezvoltarea durabilă” a fost organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului împreună cu Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj.

Printre participanţi s-au numărat, Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Vákár István. În cadrul dezbaterilor, Laszlo Borbely a avertizat că România trebuie să fie pregătită să profite cât mai mult de pe urma experienţei deţinerii preşedinţiei Uniunii Europene. În opinia acestuia, România ar avea foarte mult de câştigat, şi pe plan internaţional şi pe plan naţional, de pe urma deţinerii preşedinţiei. “Noi trebuie să avem şi o dimensiune de ţară, dar trebuie să profităm şi de preşedinţia României. (…) Anul viitor vom avea o întâlnire pe parteneriat, anul viitor cam în luna aprilie, sper, la nivel ministerial, dar şi societatea civilă să fie prezentă, UE – Balcanii de Vest – Parteneriatul Estic şi câteva ţări din Asia Centrală. Deci, iată, că noi trebuie să profităm anul viitor că avem preşedinţia, dar până atunci trebuie să ne facem lecţiile”, a spus consilierul de stat. Acesta a explicat că, în perioada următoare vor exista câteva momente în derularea cărora România va avea un important rol de decizie asupra unor acţiuni care vor avea impact internaţional. “În momentul de faţă, Uniunea Europeană are un punct de vedere, dar nu are cuantificat cam ce va face în ceea ce priveşte Agenda 2030. Şi până în toamnă Comisia va pregăti un document de reflecţie şi anul viitor, chiar în tipul preşedinţiei (n.r. – noastre a) Uniunii Europene, trebuie să facă un raport către forumul politic de nivel înalt de la New York, din 2019. Deci, iată, în timpul preşedinţiei, noi, fără niciun fel de partizanat, evident e bine pentru România, dar noi vom fi cei care vom finaliza acest raport. Deci noi trebuie să profităm de faptul că va fi primă analiză a ceea ce s-a făcut din 2015 până în 2019”, a spus Borbély.

Fostul ministru mai consideră că deţinerea preşedinţiei UE ar putea, pe de altă parte, să aducă beneficii şi în rândurile societăţii româneşti, în sensul că o imagine bună a ţării noastre poate ajuta la dezvoltarea unei stări de spirit pozitive, care să îi determine pe români să fie mai creativi în găsirea soluţiilor cu care se confruntă, în diverse domenii. Referindu-se strict la dezvoltarea durabilă, Borbély a spus că în urma întâlnirilor regionale pe care le-a avut a observat că oamenii sunt capabili de o schimbare a mentalităţii. România şi-a asumat responsabilitatea de a stabili cadrul naţional necesar pentru atingerea celor 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD), astfel că Proiectul de Revizuire a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un demers concret realizat în vederea adoptării unui document programatic care să adapteze schimbarea de paradigmă la nivel global, în domeniul dezvoltării durabile, la priorităţile şi contextul naţional, pe orizontul de timp 2030.

Cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă reprezintă obiective globale, aplicabile tuturor statelor, care au misiunea de a depune toate eforturile pentru eradicarea tuturor formelor de sărăcie, de a lupta împotriva inegalităţilor şi de a combate schimbările climatice.

