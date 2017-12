Ştiri * Informaţii

Articol scris in CULTURA

‘Orfeo ed Euridice’ de Gluck

luni, 18 decembrie, 16. 30 • Casa Artelor

Fundaţia Culturală Carpatica şi Academia de Muzică ‘Gheorghe Dima’ vă invită la Orfeo ed Euridice de Gluck.

Realizatori sunt Lizbeth Tetrade (pian), Vlad Bulgăr, Axenia Roşca, Livia Petrescu (costume şi plastică scenică), Liliana Moraru (coordonator), Ina Hudea (regia), ansamblul anului II canto AMGD, Cristina Tureanu, Lorena Puican, Ioana Popa.

Miracolul de la Cluj

sâmbătă, 16 decembrie, 19. 00 • Reactor

Spectacolul pleacă de la scandalul mediatic legat de schema piramidală Caritas şi mărturiile persoanelor direct implicate în această poveste. Plasând totul în sfera posibilului şi a miracolului, spectacolul aduce în scenă povestea jocului Caritas şi a fenomenului care a luat amploare în jurul acestuia în anii ’90. Treptat e dezvăluită dimensiunea politică şi socială care a stat în spatele acestui circuit, fără de care nu ar fi putut ajunge la asemenea proporţii.

Cu: Oana Mardare, Lucia Mărneanu, Denisse Moise, Doru Mihai Taloş; regia: David Schwartz; dramaturgia: Petro Ionescu; muzica: Krisztina Sipos; scenografia: Anda Pop; ilustraţii: Lucia Mărneanu; video: Daniel Răduţu

Cipi şi Moş Crăciun | spectacol invitat

sâmbătă, 16 decembrie, 11. 00 • Urania Palace

Special pentru sărbătorile de iarna, Cipi îi va pregati pe copii de întâlnirea cu Moş Craciun în ritm de colinde şi voie buna. Spectacolul „Cipi şi Moş Crăciun” îi învaţă pe copii despre importanţa prieteniei şi a adevărului, invitându-i să se bucure de peripeţiile piticului Cipi şi ale prieteniilor sai.

Regia Silviu Rusti şi Florin Suciu-Buh; scenariul adaptat dupa „Cipi, acest pitic uriaş” de Fodor Sandor; scenografie: Florin Suciu-Buh; producător: Magic Puppet

End of a World as We Know It sau meserii dispărute şi pe cale de dispariţie

luni, 18 decembrie, Turnul Croitorilor, 10. 00

Iată o expoziţie interesantă, care trebuie văzută. Şi trebuie deoarece fotografii ‘vorbesc’ despre 30 de meserii dispărute sau pe cale de dispariţie în România. Caz în care vorbim despre umbrelar, butafor, şifonăreasă, bărbier, dactilograf, plăpumar, lenjereasă, hornar, ceaprăzar, stopper, ceasornicar, cizmar,…

Curator este Ucu Bodiceanu, realizator Cătălin Alexa.

Grupaj realizat de Demostene ŞOFRON