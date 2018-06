Steluța Cătăniciu îi acuză pe liberali de furt

Deputatul ALDE de Cluj, Steluța Cătăniciu îi acuză pe liberali că au furat un proiect de lege care a fost inițiat de ALDE. Parlamentarul clujean susține că PNL și-a asumat proiectul de lege ce prevede că asistații social capabili de muncă, dar care refuză un loc de muncă, nu vor mai primi sub nicio formă acest ajutor social, cu toate că inițiativa aparține democrat liberalilor. „În sedința Camerei Deputaților din data de 20 iunie a.c. a fost adoptată inițiativa ALDE pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Conform acestei modificări, toți cei care sunt asistați social și care sunt capabili de muncă, dar care refuză un loc de muncă, nu vor mai primi sub nicio formă acest ajutor social, îl vor pierde. România are locuri de muncă, dar nu are oameni care să muncească, preferând să trăiască din acest ajutor social. Acest proiect a fost adoptat cu o largă majoritate, fiind votat inclusiv de parlamentari ai PNL, însa după ce l-au votat , cei din PNL și l-au asumat, din lipsă de proiecte, parlamentarii PNL ajungând să-și asume proiectele ALDE. PNL s-a plasat într-o situație penibilă, ajungând să fure proiectele ALDE. Este înca o dovadă că PNL are o singură strategie: aceea de a manipula prezentând minciuna drept adevăr, definindu-se ca un partid lipsit de orice viziune politică, de orice inițiativă, ajungând în situația penibilă de a fura, ziua ca hoții, proiectele ALDE”, a declarat Steluța Cătăniciu.

C.P.