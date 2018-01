Start-up-urile din programul Techcelerator din Cluj pot beneficia de investiţii europene

Articol scris in ECONOMIE

GapMinder, un fond de investiţii cu capital de risc care vizează start-up-uri inovatoare din România, intră pe piaţa locală cu finanţare europeană, şi afirmă ca va susţine programul de accelerare Techcelerator în Bucureşti şi Cluj.

“Cu un buget iniţial de 26 milioane de euro, GapMinder este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selecţiei derulate de Fondul European de Investiţii. Acesta este finanţat în majoritate prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, cu cofinanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională. GapMinder va investi în următorii ani în companii aflate în faza de seed sume de până la un milion de euro şi, potenţial, încă trei milioane de euro per companie în runde ulterioare, precum şi în start-up-uri aflate la prima rundă de investiţii sau în faza de accelerare, în care investiţiile vor fi de până la 100.000 euro”, se afirmă într-un comunicat al instituţiei financiare, preluat de Agerpres. GapMinder vizează companii inovatoare de tehnologie cu potenţial ridicat de expansiune internaţională, din domenii precum cele ale serviciilor IT şi software, securitate cibernetică, inteligenţă artificială, transformare digitală, soluţii IT pentru sănătate, FinTech etc.

Pentru selecţia start-up-urilor eligibile, GapMinder va susţine şi programul de accelerare Techcelerator în Bucureşti şi Cluj. “Pentru ca prima rundă de evaluări în vederea potenţialelor investiţii să aibă loc cât mai rapid, în perioada următoare va începe preselecţia start-up-urilor cu ajutorul Techcelerator. Orice start-up de tehnologie în căutare de finanţare se poate înscrie în cadrul acestui program” informează fondul de investiţii.

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Băncii Europene de Investiţii şi este principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare finanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM şi instrumentele financiare din cadrul PO Competitivitate, PO Regional şi PNDR.