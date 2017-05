Spectacol despre eclipse şi anotimpuri

Articol scris in CULTURA

O serie de spectacole interactive de planetariu despre formarea eclipselor şi ciclul anotimpurilor va avea loc la Cluj-Napoca în 27 şi 28 mai 2017. Reprezentaţiile show-ului educaţional vor include explicaţii de la doi povestitori unplugged, care vor interacţiona cu publicul, proiecţii live spectaculoase şi informaţii referitoare la fenomenele cosmice care determină clima şi ne influenţează viaţa în fiecare clipă. Spectacolele se vor desfăşura într-un dom mobil cu diametrul de 8 metri şi înălţimea de 5 metri, care va fi plasat în interiorul cinematografului Dacia de pe strada Bucegi.

Spectacolul ştiinţific A, B, C, D, Eclipsele îşi propune să suplinească lipsa unei educaţii astronomice adecvate în şcoli şi să dărâme superstiţiile legate de fenomenele cosmice cele mai comune. Potrivit lui Adrian Filpişan, iniţiatorul şi coordonatorul principal al proiectului Planetariu Mobil Educaţional, „încă mai există printre adulţi o fobie legată de eclipse, aspect care se transmite şi la cei mici. E un lucru pe care vrem să îl eliminăm 100% prin ştiinţă. Vom trata cu prioritate şi ciclul anotimpurilor, lucru care, de multe ori, le dă mari bătăi de cap profesorilor, dar şi părinţilor, atunci când vor să le dea explicaţii coerente copiilor. Oricum, adulţii au mari dificultăţi în a explica de ce la noi, în emisfera nordică, e iarnă, iar în Australia, în emisfera sudică e vară.”

Planetariul Mobil Educaţional, o iniţiativă a Asociaţiei Astronomice Pluto, este un proiect educaţional nonformal, menit să atragă micii vizitatori spre lumea fascinantă a cosmosului, o temă ştiinţifică din ce în ce mai populară în rândurile publicului larg din toată lumea. Spectacolul A, B, C, D, Eclipsele este al treilea show prezentat de organizatori la Cluj-Napoca.

Spectacolele se vor desfăşura între orele 9 şi 18, din oră în oră, cu începere la ore fixe. Durata unei proiecţii este de aproximativ 45 de minute, intrarea este LIBERĂ. Domul în care se vor desfăşura spectacolele are o capacitate de 60 de locuri.

Accesul la eveniment se face pe bază de rezervări pe emailul: contact@ planetariumobil.ro, sau cu 15 minute înainte de începerea spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Vârsta minimă recomandată pentru vizitatori este de 4 ani, cu însoţitor adult.