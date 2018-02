Spaţiul de artă contemporană M2: Vernisaj Sabina Dragomir. “Regăsirea umbrei” într-o lume concretă

CULTURA

luni, 19 februarie, 13. 00

Spaţiul de artă contemporană M2 – gândit şi deschis de prof. dr. Dan Dumitraşcu, la Medicală II, etaj II – propune pentru prima expoziţie a anului în curs, un nume în plină ascensiune. Este vorba despre Sabina Dragomir (n. 1992, Braşov; absolventă a UAD Cluj – Napoca), nume cunoscut subsemnatului şi clujenilor iubitori ai artelor plastice, din personalele The Sixth Canto. The Sense of Time; Intimacy. Beyond appearance la Expo Maraton 2016 sau Lightning Body. Quiet Noise. Un curator îndrăzneţ dar responsabil, am numit-o pe Silvia Suciu, vine cu o propunere artistică care trebuie să intereseze.

„Pentru a reuşi să îţi formezi un viitor, nu este de ajuns doar să visezi; ai nevoie de sprijin, încrederea de sine şi a celor din jur şi mult curaj”, consideră Sabina.

Prin intermediul bursei Tinere Talente, bursă din partea Fundaţiei Principesa Margareta a României, Sabina a realizat vizite de documentare în importante centre artistice europene, şi-a achiziţionat materiale care să o ajute să exceleze în domeniul artistic, să participe la târguri de artă recunoscute de publicul international în Basel, Atena sau Vilnius, a avut oportunitatea de a lucra chiar în cadrul Bienalei de la Veneţia, poate cel mai important centru cultural mondial. Nu în ultimul rând, a reuşit să organizeze expoziţii, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, în Crema sau Alessandria, Italia. Una dintre realizările de care este foarte mândră este aceea că a devenit artistă a galeriei IAGA International Art Gallery Angels din Cluj-Napoca”. În luna octombrie, lucrările Sabinei au fost expuse în Roma, într-o expoziţie de autor.

Revin la „Regăsirea umbrei”, demers în care “cătările pe care nu reuşim să le oprim aduc în faţa noastră noul, surprinderea, teama, dar în acelaşi timp ne aduc curajul de a continua să urcăm spre piscul nevăzutului. Misterele sunt dovada vie că trăim într-o lume concretă. Dar dacă ele ne oferă nesiguranţă, frică, întuneric, cum se face că fiecare se afundă mai adânc în universuri neştiute? Fără a zice nimic, fără a cere ajutor, căutăm răspunsuri, cercetăm inexistentul, cuprindem o lume absolută dar îmbietoare. Punţi construite din valuri imaculate, transparente, senzuale, conduc spre cosmosul agitat, bine ascuns în noi înşine. Totul pare firav pe acest drum” (Sabina Dragomir)

Demostene ŞOFRON