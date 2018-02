Sorina Pintea: Programul Național de Oncologie derulat de CNAS trebuie extins

Articol scris in Sănătate

Programul Național de Oncologie derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) trebuie extins pe mai multe paliere, pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de cancer. Planul Ministerului Sănătății, al Guvernului, este de a îmbunătăți acest program, după o consultare prealabilă cu actorii implicați în această zonă – afirmă ministrul Sănătății, Sorina Pintea, în mesajul transmis cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului.

În același mesaj, Sorina Pintea anunță că Ministerul Sănătății va dezvolta prima rețea națională de radioterapie în spitalele publice, astfel încât să poată fi asigurat accesul pacienților la radioterapie în cele mai importante spitale publice. În cadrul Acordului semnat cu Banca Mondială, vor fi investiți peste 250 milioane de euro pentru echiparea a cinci centre din țară.

„Prevenția în oncologie este foarte importantă. Bolnavul oncologic poate să fie tratat cu succes în multe cazuri dacă descoperă boala la timp. Anul acesta, Ministerul Sănătății demarează două programe performante de depistare precoce a cancerului de col uterin și a cancerului de sân. Programele de screening, în valoare de 68 milioane de euro, beneficiază de finanțare din fonduri europene, nerambursabile. Creșterea capacității de screening pentru depistarea bolilor cu impact asupra sănătății publice reprezintă unul dintre obiectivele importante ale Programului de Guvernare” – afirmă Sorina Pintea.

Potrivit ministrului Sănătății, în premieră, pe parcursul a cinci ani, peste 30.000 de femei vor beneficia gratuit de servicii de screening prin testare mamografică, evaluări ecografice ale leziunilor mamare incipiente depistate, biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte și preluarea în tratament a cazurilor confirmate cu leziuni mamare incipiente. „Jumătate dintre femeile care beneficiază de acest program aparțin categoriilor vulnerabile din punct de vedere socio-economic: zone defavorizate, mediu rural, șomere, grupuri etnice vulnerabile. De asemenea, peste 800.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 24 – 64 ani urmează a beneficia de servicii de depistare precoce (HPV și Babeș Papanicolau), precum și de triaj citologic (în cazul femeilor identificate cu teste HPV pozitive în screening), tratament și reevaluarea periodică (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate, consiliere psihologică etc. Vor fi finanțate și achiziții de echipamente, precum și servicii de sprijin pentru femeile din grupuri vulnerabile (ex. costuri de transport etc.)” – anunță Sorina Pintea, adăugând că asigurarea medicamentelor oncologice în unitățile sanitare este unul din obiectivele mandatului său și că va căuta soluții pentru a stopa disfuncționalitățile din aprovizionare.

Totodată, Sorina Pintea salută campania de informare și conștientizare pe care Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România o derulează an de an, sub titlul „Să Fim Împreună Împotriva Cancerului”, apreciind că Ministerul Sănătății trebuie să susțină mai activ și să se implice în aceste inițiative.

„Cancerul este una dintre principalele cauze de deces în întreaga lume. Datele statistice arată că în prezent, 8,8 milioane de persoane mor din cauza cancerului în fiecare an, în lume, iar consumul de tutun și alcool, o dietă nesănătoasă, lipsa activității fizice sunt principalii factori de risc. Alți factori sunt infecțiile cronice în urma hepatitei de tip B, de tip C și unele cazuri de infecții cu Papilloma Virus (HPV). Cancerul de col uterin este o cauză importantă de deces la femei în țările în curs de dezvoltare” – se arată în același mesaj.

M. TRIPON