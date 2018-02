Sorina Pintea, despre spitalele regionale: S-a început cu proiecte mari, studii de fezabilitate nerealiste

Articol scris in Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, că motivul pentru care construirea spitalelor regionale de urgenţă a întârziat zeci de ani este că s-a început cu proiecte mari şi studii de fezabilitate nerealiste şi că, din această perspectivă, trebuie să se lucreze şi la schimbarea mentalităţilor, informează AGERPRES.

„S-au făcut nişte studii de fezabilitate nerealiste, care nu corespundeau nevoilor noastre. Spun că au devenit prioritatea mea pentru că în acest moment suntem pe ultima sută de metri, în sensul că avem finanţare prin POR şi treaba noastră acum este să facem studiile de fezabilitate şi să le depunem. Din fericire, Clujul s-a mişcat foarte repede, şi ca autorităţi locale, şi cei din Direcţia de Sănătate Publică. Dar mai avem o problemă şi la Cluj, un transfer de teren de la Ministerul Apărării la Ministerul Sănătăţii. (…) Dar, mai mult, avem probleme cu mentalităţile”, a afirmat Sorina Pintea.

Ministrul a dat asigurări că aceste spitale vor fi făcute, fără a da, deocamdată, termene de realizare. „Pot să spun că am luat avânt şi sunt foarte convinsă că eu, personal, voi veni la spitalul regional în Cluj. În timpul mandatului am să încep şi probabil că îl voi termina. Nu pot să dau termene. În momentul în care vor fi depuse studiile de fezabilitate, va fi depus proiectul la Bruxelles, în cursul acestui an, după semnarea contractului de finanţare, atunci vă mai spun. (…) Dar le vom face, pentru că există voinţă politică, există voinţa Bruxelles-ului şi există voinţa noastră, a celor de acolo”, a subliniat Sorina Pintea. Ea a mai spus că spitalele regionale sunt „cea mai mare prioritate” a sa în acest moment.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a participat, joi seară, alături de fostul ministru de resort Patriciu Achimaş-Cadariu, la conferinţa „Politici de sănătate în oncologie”, organizată de Institutul Oncologic din Cluj.

„Ministerul Sănătăţii trebuie reformat din temelii”

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a mai declarat, pentru AGERPRES, că instituţia pe care o conduce este o structură inflexibilă, care trebuie reformată din temelii, şi că aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale domeniului sanitar.

„Sunt de trei zile la Ministrul Sănătăţii, deci nu pot să spun că am putut să fac o radiografie completă a sistemului sanitar, dar având în vedere că am lucrat şi lucrez în sistem, pot să vă spun că Ministerul Sănătăţii în sine este o structură inflexibilă, o structură care nu corespunde nevoilor pacienţilor, populaţiei, în acest moment, pentru că ne adresăm şi oamenilor sănătoşi. E o structură care trebuie să se reformeze din temelii. Abia după ce se va restructura ministerul vom putea restructura şi restul lucrurilor. Asta este părerea primelor trei zile de ministeriat”, a subliniat Sorina Pintea.

Ea a adăugat că, în ceea ce priveşte restructurarea ministerului, şi-a propus să încerce să schimbe mentalităţile. „În primul rând, să restructurez mentalităţi. Nu numai în Ministerul Sănătăţii; sper că acest lucru se va răsfrânge şi asupra multor zone din cadrul sectorului sanitar”, a mai spus Sorina Pintea.