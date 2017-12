Şomaj de numai 1,7 % în Gherla

În ultima zi de lucru din an am făcut o vizită şefului Agenţiei Locale Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gherla, Silviu Morcozan, scopul documentării fiind situaţia şomajului în localitate. Faţă de alte oraşe, Gherla nu stă chiar aşa de rău, rata şomajului fiind de 1,7%. După ultimele date, în oraş există 800 de şomeri. Pentru ei, Agenţia a organizat, în 2017, cursuri gtauite de calificare în domeniile competenţe informatice, agent de securitate, manager resurse umane şi patiser, în acest an fiind angajaţi 500 de şomeri. În 2018, Agenţia vrea să organizeze de 25 cursuri de calificare. Să nu uităm totuşi că sute de gherleni (tineri, dar şi mai în vârstă) se află la lucru în străinătate. Trist, dar adevărat…

SZ.Cs.