Soluţie temporară la criza deşeurilor din Floreşti

Articol scris in EVENIMENT

Primarul Comunei Floreşti, d-nul Horia Şulea susţine că a găsit soluţie la criza deşeurilor, cel puţin pentru următoarele 90 de zile. Edilul a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, că s-a suspendat contractul cu societatea Eco Quatro Salub şi că serviciile de salubrizare de pe raza comunei Floreşti au fost preluate, prin atribuire directă, conform legii achiziţiilor publice, de firma Strict Prest din Cluj-Napoca. Şulea a explicat că firma Strict Prest va opera în Floreşti în următoarele 90 de zile, urmând ca apoi fie se apelează din nou la serviciile Eco Quatro Salub, dacă aceasta îşi va reveni financiar, fie se va alege un alt operator în urma unei proceduri de achiziţie publică. Potrivit lui Şulea, soluţia de suspendare a contractului cu Eco Quatro Salub a fost propusă de Consiliul Judeţean. „Soluţia identificată în acest fel a fost deja aprobată atât de către Adunarea Generală a Acţionarilor A.D.I. „Gelu Voievod”, asociaţie din care fac parte primăriile comunelor Floreşti, Gilău, Căpuşu Mare şi Măguri Răcătău, cât şi în plenul consiliului local Floreşti, care a luat această decizie cu unanimitate de voturi. Astfel, în urma procedurii de negociere derulate cu patru operatori economici de profil, decizia luată de Primăria Floreşti în după amiaza zilei de joi, 9 februarie a.c. a fost aceea de încredinţare temporară a serviciului public de salubritate către firma SC Strict Prest SRL. Se impune a fi menţionat în acest context faptul că preţul rezultat în urma acestei negocieri, de 310 lei/tonă fără TVA, include taxa specială de 80 lei/tonă instituită de Ministerul Mediului începând cu 1 ianuarie 2017, taxă percepută pentru deşeurile depozitate în rampă. Ca o consecinţă directă şi favorabilă a acestui fapt, preţul plătit de către floreşteni,

de 8 lei/persoană, va rămâne nemodificat, nefiind necesară majorarea acestuia.

Horia Şulea a spus că, în contextul deciziei luate de ADI „Gelu Voievod” şi de Primăria Floreşti, începând de vineri un număr de 15 utilaje aparţinând firmei Strict Prest SRL au început deja colectarea deşeurilor celor aproape 46 de mii de floreşteni. „În acelaşi timp, începând chiar de luni se va trece la respectarea programului de ridicare şi transport la rampa de gunoi a deşeurilor, în paralel cu o reanalizare a situaţiei şi cu o mărire a frecvenţei de ridicare în zonele în care s-a constatat că se depozitează cantităţi mult mai mari de deşeuri sau în care punctele gospodăreşti sunt subdimensionate”, a menţionat edilul.

D-ul Şulea a mai spus că în perioada următoare tariful pentru serviciul de salubritate urmează să fie transformat într-o taxă ce va fi încasată de către Primăria Floreşti de la toate persoanele din comună, numărul acestora urmând a fi declarat pe proprie răspundere de către fiecare proprietar de unitate locativă. „În acest fel, costul acestui serviciu va fi suportat, aşa după cum prevede, de altfel, legislaţia în vigoare, de către toţi cei care beneficiază de acesta, fără a se pune în vreun fel problema să fie alocate niciun fel de fonduri publice în acest scop”, a subliniat edilul.

La rândul său, preşedintele CJ Cluj, d-ul Alin Tişe a declarant că soluţia la care a apelat comuna Floreşti a fost identificată de juriştii şi experţii în achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Cluj. „Mă bucur că am putut contribui la găsirea acestei soluţii, singura care era, de altfel, atât înţeleaptă cât şi pe deplin conformă legislaţiei în vigoare. Ea vine la finalul unei perioade în care împreună cu funcţionarii departamentelor juridic şi de achiziţii din Consiliul Judeţean am analizat în amănunt situaţia contractuală existentă, procedurile legale şi implicaţiile fiecărei posibile soluţii în parte. În plus, nu trebuie uitat faptul că ea a fost impusă de o situaţie cu adevărat excepţională, respectiv de situaţia gravă şi persistentă generată de incapacitatea operatorului de salubritate de a-şi îndeplini obligaţiile asumate” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Şeful CJ Cluj a mai menţionat că instituţia pe care o conduce are o responsabilitate morală vizavi de problema deşeurilor din judeţul Cluj din cauză că nu s-a reuşit finalizarea la termen a Centrului de Management al Deşeurilor. „Aici, în calitate de preşedinte îmi asum partea noastră de vină, chiar dacă eu nu am fost implicat în mod direct în această problemă în ultimii cinci sau şase ani. Avem şi noi partea noastră de responsabilitate pentru că ar fi trebuit să fie gata CMID-ul. Vom munci în continuare la acest CMID pentru a-l finaliza în acest an sau în primăvara anului viitor, pentru a veni cu o variantă pentru primării”, a arătat Tişe.

Cât priveşte compania Eco Quatro Salub, primarul Şulea a menţionat că aceasta ar putea să se redreseze deoarece are foarte mulţi bani de recuperat de la diverse persoane. Totodată, edilul a mai spus că la nivelul consiliilor locale care fac parte din ADI „Gelu Voievod” există hotărâri de consiliu local pentru capitalizarea firmei Eco Quatro Salub. În schimb, Alin Tişe s-a arătat sceptic cu privire la soarta acestei firme, precizând că e posibil să fie supusă procedurii de insolvenţă sau a falimentului din cauza datoriilor pe care le are.

Cosmin PURIŞ